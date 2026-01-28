تنطلق 2028.. سيارة بلايت تحاكي الدرجة الأولى على الطائرات

قدمت شركة بلايت الناشئة -في معرض “سي إي أس” 2026 في لاس فيغاس- سيارة كهربائية ذاتية القيادة، تمثل مفهوماً جديداً للتنقل يجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والفخامة والراحة.

وما يميز هذه السيارة -التي تحمل اسم الشركة- ليس مجرد كونها كهربائية أو ذاتية القيادة، بل الطريقة التي صممت بها لتجعل كل رحلة تجربة فاخرة وفريدة.

واستعرض برنامج "حياة ذكية" تفاصيل هذه السيارة التي تعيد تعريف مفهوم التنقل الحضري، حيث تتميز المقصورة الداخلية بمستوى من الفخامة والرفاهية يجعل الراكب يشعر وكأنه يجلس في الدرجة الأولى على متن طائرة، وليس في سيارة عادية.

وجاءت المقصورة مزودة بكل وسائل الترفيه والراحة مع مقاعد يمكن التحكم فيها بحرية لتوفير أقصى درجات الراحة للركاب.

وتمثل بلايت مثالاً رائعاً لمفهوم النقل التشاركي الذي يشهد نمواً متسارعاً في المدن الكبرى حول العالم، حيث يمكن للمستخدمين طلب السيارة عبر تطبيق خاص بالشركة أو عبر تطبيقات نقل تشاركي أخرى مثل "أوبر"، مما يعني أن السيارة لن تكون ملكاً فردياً بل جزءاً من أسطول مشترك يخدم المدينة بأكملها، مما يقلل من الازدحام المروري ويوفر خيارات تنقل فاخرة بأسعار معقولة.

مواصفات خاصة

وتصل سرعة السيارة إلى 100 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام على الطرق السريعة والشوارع الحضرية على حد سواء.

وتقطع السيارة في الشحنة الواحدة حوالي 720 كيلومتراً، وهو مدى يفوق معظم السيارات الكهربائية المتوفرة حالياً في السوق، ويجعلها مناسبة حتى للرحلات الطويلة بين المدن.

ويعد هذا المدى الكبير ميزة حاسمة في نجاح السيارات الكهربائية ذاتية القيادة المخصصة للنقل التشاركي، حيث تحتاج هذه المركبات إلى العمل ساعات طويلة يومياً دون الحاجة المتكررة للشحن.

وحول خطط الشركة المستقبلية، أكدت بلايت أن سيارتها ليست مجرد فكرة أو نموذجا أوليا بعيدا عن التطبيق العملي، إذ تخطط الشركة لإطلاق أسطولها على الطرقات بحلول عام 2028.

ويعني هذا الجدول الزمني القريب أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في التطوير والاختبار، وأنها واثقة من قدرتها على الانتقال من مرحلة النموذج إلى مرحلة الإنتاج التجاري في وقت قصير نسبياً.