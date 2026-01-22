"حياة ذكية": سيارة خارقة بـ1900 حصان وتابلت ورقي ومركبة طائرة بلا رخصة

استعرضت حلقة (2026/1/21) من برنامج “حياة ذكية” السيارة الكهربائية الخارقة ستار ريزر من شركة كوزميرا الصينية بقدرة تقترب من 1900 حصان.

وتعتمد السيارة على 4 محرّكات كهربائية ونظام دفع رباعي متقدم، وتتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 2.3 ثانية فقط، مع مدى يصل إلى 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة.

وزُودت السيارة بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تشمل مدربا رقميا للقيادة عبر شاشة عرض بالواقع المعزز، وتشير التوقعات إلى أن الإنتاج التجاري قد يبدأ في الربع الثاني من عام 2028، رغم غياب أي تفاصيل رسمية حول السعر.

وفي سياق متصل، تناولت الحلقة أنحف تابلت في العالم بسمك 3.1 مليمترات فقط، يحتوي على شاشة "أو إل إي دي" بقياس 13 بوصة وبطارية بسعة 5000 أمبير.

ويتمتع الجهاز بذاكرة عشوائية تصل إلى 16 غيغابايت رام، وذاكرة تخزينية حتى 512 غيغابايت، مع وزن لا يتجاوز 400 غرام فقط.

وعلى صعيد التنقل الجوي، سلّطت الحلقة الضوء على المركبة الطائرة الكهربائية "إي في 2" من شركة "إي في تي أو إل" الصينية بسعر 69 ألف دولار فقط.

وصُممت المركبة كنموذج طيران فائق الخفة يقوده شخص واحد، ويصل أقصى ارتفاع للطيران إلى 600 متر، بينما يحدد الارتفاع العملي بأقل من 10 أمتار.

وتعمل المركبة بالكهرباء بشكل كامل، وتتيح البطارية الطيران لمدة 30 دقيقة بسرعة 70 كيلومترا في الساعة، مع إمكانية تبديل البطارية خلال دقيقة واحدة.

وحصلت الشركة على تصريح طيران خاص من هيئة الطيران المدني الصينية، وتعمل مع هيئة الطيران الفدرالية الأميركية للحصول على التراخيص اللازمة.

ويتميّز مستوى الأمان بكونه أعلى بـ100 مرة من المروحية التقليدية، إذ زودت بمظلات أمان ووسائد هوائية ونظام هيكلي من سبائك التيتانيوم وألياف الكربون.

ولا تحتاج المركبة إلى رخصة طيران، ويمكن تعليم أي شخص قيادتها خلال دقيقة واحدة، وقد بيعت في أكثر من 20 دولة حول العالم.