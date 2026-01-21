"ستار ريزر" سيارة الصين الخارقة بقوة 1900 حصان ومواصفات خيالية

كشف معرض “سي إي إس 2026” في لاس فيغاس عن ابتكارات تُعيد تعريف مفاهيم السرعة والترفيه المنزلي والذكاء الاصطناعي في عالم السيارات.

ودخلت الصين بقوة إلى فئة السيارات الكهربائية الخارقة عبر شركة كوزميرا التي كشفت عن نموذجها الأولي "ستار ريزر"، التي ظهرت بقدرة تقترب من 1900 حصان، وتعتمد على 4 محركات كهربائية ونظام دفع رباعي متقدم مع طموح جريء للوصول إلى نسبة قوة إلى وزن تقارب واحدا إلى واحد.

وتناول برنامج "حياة ذكية" هذا الإنجاز الصيني الذي يضع السيارة في مصاف أخطر المركبات الخارقة عالميا من حيث الأداء والقدرة.

وتعكس هذه القوة الهائلة نفسها على أداء مذهل، إذ تتسارع السيارة من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال ثانيتين وثلاثة أعشار الثانية فقط، مما يضعها مباشرة في نادي النخبة العالمي.

ويصل مدى السيارة إلى 500 كيلومتر في الشحنة الواحدة، مما يجعلها ليست مجرد سيارة حلبات، بل مركبة يومية موثوقة دون التضحية بالمدى أو القوة.

وزُودت السيارة بأنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة تشمل مدربا رقميا للقيادة، يعمل عبر شاشة عرض بالواقع المعزز، يوجّه السائق إلى أفضل خطوط القيادة ويحلل الأداء لحظة بلحظة، بينما يتغير نظام التعليق النشط حسب أسلوب القيادة ويتكيّف التوجيه الإلكتروني مع السرعة والطريق.

وتخطط كوزميرا للتوسع خارج فئة السيارات الهجينة، إذ ألمحت إلى طرازات أخرى أكثر واقعية مثل سيدان بتصميم رياضي فاخر، مما يشير إلى رؤية أوسع تتجاوز السيارة الاستعراضية.

وتشير التوقعات إلى أن الإنتاج التجاري قد يبدأ في الربع الثاني من عام 2028، رغم غياب أي تفاصيل رسمية حول السعر حتى الآن.

وفي سياق متصل، قدمت شركة سوني بالشراكة مع هوندا رؤية مختلفة تماما لمفهوم السيارة المستقبلية عبر سيارة "أفيلا ون"، التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي والأمان والاستدامة في منظومة واحدة متكاملة، إذ زودت بحوالي 40 مستشعرا موزعة داخلها وخارجها تشمل كاميرات عالية الدقة ورادارات ومستشعر لايدار ليزري ثلاثي الأبعاد.

وتعمل شبكة المستشعرات هذه بتناغم كامل لتمنح السيارة رؤية شاملة بزاوية 360 درجة قادرة على رصد المركبات والمشاة والعوائق بدقة لحظية.

وتعتمد أفيلا ون على محركين كهربائيين، واحد في الأمام وآخر في الخلف، مما يوفر نظام دفع رباعي ذكي بقوة إجمالية تقترب من 480، تمنح السيارة تسارعا سلسا وقويا مع تركيز واضح على الراحة والثبات بدلا من الأداء الرياضي المبالغ فيه.

وتصل السرعة القصوى لأفيلا ون إلى حوالي 180 كيلومترا في الساعة، بينما تتسارع من صفر إلى 100 كيلومتر خلال أقل من 5 ثوانٍ، وتوفر السيارة مدى قيادة يصل إلى حوالي 480 كيلومترا في الشحنة الواحدة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والرحلات الطويلة على حد سواء.

وأعلنت سوني هوندا أن أفيلا ون ستطرح بسعر يبدأ تقريبا من 90 ألف دولار للفئة الأساسية، بينما تصل الفئة الأعلى تجهيزا إلى حدود 113 ألف دولار.

شاشة عملاقة

وعلى صعيد الترفيه المنزلي، قررت شركة هايسنس إعادة تعريف فكرة التلفاز من الأساس عبر شاشة عملاقة بحجم 116 بوصة قادرة على تحويل أي غرفة إلى صالة سينمائية خاصة.

وتستخدم هايسنس تقنية "آر بي جي ميني ليد"، وهي واحدة من أكثر تقنيات العرض تطورا حاليا، إذ تعتمد على إضاءة مستقلة بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق، يعمل كل منها بشكل منفصل لتحقيق ألوان أكثر دقة وتباين أقوى ومشاهدة تبدو أقرب للواقع بشكل لافت.

ويصل السطوع في هذا التلفاز إلى مستويات مذهلة تبلغ حوالي 8 آلاف شمعة، ويغطي التلفاز حوالي 95% من نطاق الألوان "بي تي 2020″، وهو معيار سينمائي احترافي يجعل الألوان طبيعية وعميقة وقريبة جدا مما يراه صُناع المحتوى في الأستوديوهات.

كما زودت هايسنس التلفاز بنظام صوتي متقدم مع دعم دولبي أتموس ليمنح المستخدم صوتا محيطيا يملأ الغرفة من كل الاتجاهات دون الحاجة مباشرة إلى نظام صوت خارجي، ويبلغ سعر هذه التجربة السينمائية المنزلية 30 ألف دولار.