يجدول المواعيد تلقائيا بعد سماع المحادثة… تعرف على ميزات هاتف غوغل الجديد

دخل هاتف غوغل بيكسل الجديد لينافس عملاقي تكنولوجيا الهواتف الذكية سامسونغ و آيفون في أحدث إصداراته لعام 2025، وأكثر ما يتميز به الإصدار هو خدمة المساعد الشخصي.

ففي سباق الهواتف الذكية الأحدث لعام 2025، تبرز المقارنة بين أجهزة غوغل بيكسل 10 وآيفون 16 وسامسونغ غالاكسي S25، حيث يشتد التنافس على الأداء والبطارية والتقنيات الحديثة، ورغم قوة الأسماء التقليدية لآبل وسامسونغ، فإن هاتف بيكسل الجديد يقدم نفسه كخيار متفوق في أكثر من جانب.

وجاءت النسخة الأحدث من هاتف غوغل بيكسل بتقنيات متقدمة في الكاميرا، فالطراز الأساسي من بيكسل 10 يحتوي على 3 كاميرات، واحدة تأتي بدقة 48 ميغابيكسل والثانية بعدسة عريضة بدقة 13 ميغابكسل، أما الأخيرة فهي عدسة تيلي فوتو (عدسة تقريب) بدقة 10 ميغابكسل تقرب على 5 أضعاف وقد يصل التقريب إلى 20 ضعفا باستخدام خوارزميات (سوبر ليس زوم).

ويبدو أن التقنيين ركزوا جهودهم بأن يجعلوا من إصدار غوغل بيكسل الأخير مساعدا شخصيا، فكاميرا هاتف بيكسل 10 تأتي بميزة المساعد الذكي (كاميرا كوتش) الذي يقترح زوايا أفضل وينبه المستخدم لأسس التكوين، مما يُمكّن مقتني الهاتف من إتقان الصورة الملتقطة.

واستكمالا للخواص المنافسة في ميزة المساعد الشخصي، يتضمن الهاتف مساعدة ذكية في الترجمة الفورية، فباستخدام الخوارزميات يستعير نظام الترجمة الذكية صوت صاحب الهاتف ليترجم حديثه للغة أخرى بالصوت الآلي المعتاد، وهي النقلة التي تميز بيكسل 10 عن هواتف منافسيه من الفئة نفسها.

ويحتوي الهاتف على ميزة (ماجيك كيو)، التي تتمثل في مساعد ذكي يقوم بالترتيب التلقائي للمواعيد الهامة على الروزنامة مع العنوان والخريطة، فور سماع هذه المعلومات أثناء المحادثات التي يجريها المستخدم، وكل هذا يجري داخل الجهاز، حفاظا على سرية وخصوصية البيانات، إلا أن هذه الميزة لا تزال في طور التجربة.

ومن حيث البطارية، فتأتي بطارية الفئة الأولى من إصدار بيكسل الأخير بسعة 4970 ملي أمبير مما يجعل استهلاك الهاتف يمتد ليوم فقط كحد أقصى، لكن هذه السعة تخسر بالمقارنة بمنافسيها من الهواتف الذكية، بالإضافة للتفوق في سطوع الشاشة الذي يصل لـ3 آلاف نيت بينما حظي الإصدار الأخير في آيفون بألفي نيت فقط.