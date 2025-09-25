الكتابة على الهواء.. سوار ميتا الجديد ونظارتها الذكية يغيّران قواعد اللعبة

أعلنت شركة “ميتا” عن نظارات ذكية بشاشة مدمجة وسوار تحكّم يتصل بالإشارات العصبية مدعّمين بالذكاء الاصطناعي، ويمثلان نقلة نوعية في التواصل البشري مع التكنولوجيا.

ففي سباق محموم لقيادة المستقبل التكنولوجي، أزاح الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ الستار عن أحدث ابتكارات الشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وكشف زوكربيرغ عن نظارة العرض الذكية "ميتا راي بان ديسبلاي"، وسوار التحكم العصبي الواعد "ميتا نيورل باند"، وذلك خلال مؤتمر الشركة السنوي للمطورين (ميتا كونكت 2025).

وأحدث هذان المنتجان ضجة واسعة في أوساط محبي التقنية، لكونهما يمثلان رهانا تسعى من خلاله "ميتا" للتفوق على جميع منافسيها، وخصص برنامج "حياة ذكية" في حلقته بتاريخ (2025/09/24) تحليلا معمقا للمميزات التقنية التي يقدمها هذان المنتجان.

النظارة الذكية

وبالحديث عن المنتج الأهم وهو نظارة "ميتا راي بان ديسبلاي" والتي أنتجتها "ميتا" بالتعاون مع علامة النظارات الشهيرة "راي بان"، فإن النظارة الذكية مزودة بتقنيات متطورة تعكس مستوى متقدما من التكنولوجيا.

حيث تمتاز نظارة "ميتا راي بان ديسبلاي" بشاشة عرض مدمجة في العدسة اليمنى والتي توفر للمستخدم تجربة متكاملة مرتبطة بحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي التي تمتلكها الشركة، فضلا عن أنها تحمل تحسينات كبيرة في الكاميرا المدمجة عن النُسخ السابقة، ومدة تشغيل أطول تصل لنحو 6 ساعات.

فمن خلال العدسة اليمني يتمكن المستخدم من عرض المعلومات بشكل لحظي دون الحاجة لإخراج الهاتف في كل مرة، وكذلك تُظهر الشاشة الإشعارات والرسائل النصية، وهي الميزة التي تجعل تفاعل مقتني النظارة مع البيانات أكثر سلاسة وطبيعية.

وجاءت النسخة الأحدث من نظارة ميتا بإمكانيات فائقة من أبرزها الترجمة الفورية والتفاعل مع الإشعارات والرد على المكالمات وغيرها من التفاعلات التي يجريها على هاتفه الذكي دون الحاجة لإخراجه من جيبه.

كما طورت ميتا بعض التقنيات التي جاءت في نسخ قديمة، فالكاميرات المدمجة بالنظارة تمكن المستخدم من التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو بجودة أعلى بكثير من الجيل السابق، وتجذب هذه الخاصية كثيرا من محبي التصوير وتوثيق اللحظات بعفوية.

نقلة تقنية

أما عن النقلة النوعية التي كشفت عنها ميتا في المؤتمر إلى جانب النظارة الذكية، فتمثلت في سوار تحكم جديد يُرتدى على المعصم يعرف باسم "ميتا نيورل باند" والذي يهدف لتعزيز التفاعل البشري مع التكنولوجيا.

إعلان

فالسوار يستعين بتقنية الإليكترو-ميوغرافا (إي آم جي) ويعتمد على قراءة الإشارات العصبية في المعصم، ما يتيح للمستخدم التحكم بالنظارة في تمرير القوائم أو حتى الكتابة الافتراضية في الهواء عبر حركات دقيقة من اليد.

وستصل تكلفة نظارة ميتا الذكية التي تعتزم "ميتا" طرحها لـ799 دولارا، وقت طرحها داخل الولايات المتحدة الأميركية أولا في 30 من الشهر الجاري، وتنوي الشركة تباعا طرح النظارة الذكية في الأسواق الأوروبية أوائل 2026.