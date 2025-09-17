ثورة الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي تهيمن على معرض إيفا برلين 2025

شهد معرض إيفا برلين 2025 كشفا مثيرا لمجموعة من الابتكارات التقنية التي تعد بإحداث نقلة نوعية في الحياة اليومية، حيث هيمن الذكاء الاصطناعي والتنقل الذكي على أبرز المعروضات.

وتصدرت نظارات روكيد الذكية قائمة الابتكارات الواعدة، محملة بمساعد صوتي مدعوم بـ"شات جي بي تي"، وكاميرا 12 ميغابكسل بجودة 4 كيه.

وتميزت النظارات بشاشات مزدوجة أحادية اللون وأداة ترجمة فورية تدعم 100 لغة بما فيها العربية، إضافة إلى خاصية القارئ التلقائي المفيدة للمحاضرات، ويبلغ سعرها 600 دولار وبطارية تدوم 5 ساعات، وتعد النظارات خيارا عمليا لتطبيقات الذكاء الاصطناعي المتنقلة.

وفي قفزة نوعية للتنقل الحضري، كشفت شركة أستروكس عن سيارتها الكهربائية المصغرة مايكرو سمارت EV بسعر مغرٍ يبدأ من 7 آلاف يورو فقط.

السيارة التي تجمع بين التصميم المستقبلي والعملية، تقطع 150 كيلومترا في الشحنة الواحدة وتشحن بالكامل خلال 3 ساعات. والأهم أنها معتمدة قانونيا للقيادة من عمر 14 عاما في بعض الدول الأوروبية، مما يوفر حلول تنقل آمنة للشباب.

وفي مجال الأجهزة المنزلية، قدمت شركة دريمي مكنسة الإكس السيبرانية الروبوتية الثورية، أول مكنسة قادرة على تسلق الدرج حتى ارتفاع 25 سنتيمترا والتنقل بين الطوابق المتعددة دون تدخل بشري، كاسرة بذلك أحد أكبر قيود المكانس الروبوتية التقليدية.

وواصلت سامسونج ريادتها بإطلاق هاتف "إس 25 إف إي" (S25 FE) بسماكة 7.4 مليمترات فقط وشاشة 6.7 بوصات "أموليد"، محملا بمواصفات متقدمة بسعر أقل من الفئة الأعلى، وفي الأجهزة اللوحية، برز غالاكسي تاب إس 11 ألترا بشاشة ضخمة 14.6 بوصة وسماكة 5.1 مليمترات فقط، مما يعيد تعريف مفهوم المحمولية للأجهزة الكبيرة.

كما قدمت الشركة الكورية تلفازا يناسب الأسلوب المتنقل المحمول بشاشة 27 بوصة وبطارية تدوم 3 ساعات، محققة حلما طال انتظاره لمشاهدة المحتوى في أي مكان.

وفي عالم الحاسوب المحمول، حطمت شركة إيسر الأرقام القياسية بحاسوبها المحمول سويفت الهوائي 16 الذي يزن 990 غراما فقط، وبشاشته 16 بوصة، ليصبح رسميا أخف حاسوب محمول في فئته عالميا.

هذه الابتكارات تؤكد أن عام 2025 يشهد تسارعا ملحوظا في دمج التكنولوجيا المتقدمة بأسعار معقولة، مما يجعل الحياة الذكية في متناول شرائح أوسع من المستهلكين حول العالم.