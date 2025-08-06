مرسيدس تفاجئ الجميع بسيارة اختبارية بتقنيات غير مسبوقة

تواصل مرسيدس-بنز إبهار عشاقها بسيارات مستقبلية غير تقليدية، فقد أعلنت عن نموذجها المستقبلي الجديد وهو “مرسيدس كونسيبت إيه إم جي-جي تي دبل إكس” والتي تقدم لمحة مذهلة عن سيارة رياضية قادمة من المستقبل.

وما يلفت الأنظار في النموذج الجديد (Mercedes Amg Gt xx concept) هو التصميم الخاص بالسيارة ولونها البرتقالي المميز، بالإضافة إلى غطاء المحرك المنخفض والزجاج الأمامي المائل الحاد، وكذلك فتحات التهوية المزدوجة على غطاء المحرك، والتي تعطي السيارة طابعا رياضيا مميزا.

واستخدمت مرسيدس محركات جديدة لأول مرة في هذه السيارة، بالتعاون مع خبراء تابعين لعلامتها التجارية. وتوفر المحركات الكهربائية المبتكرة طاقة عالية جدا وسيتم إدخالها في الإنتاج التسلسلي لدى مرسيدس "إيه إم جي" عام 2026، وذلك كما جاء في حلقة (2025/8/6) من برنامج "حياة ذكية".

وتضم السيارة محركين رئيسيين في الخلف ومحركا في الأمام يتم تفعليه فقط عند الحاجة إلى طاقة إضافية أو لتحسين التماسك الأمامي، وتنتج هذه المحركات الكهربائية مجتمعة قوة تصل إلى حوالي 1340 حصانا، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 360 كيلومترا في الساعة.

كما طورت مرسيدس بطارية جديدة بالكامل لمشروعها الجديد، حيث تقدم البطارية ذات الجهد العالي ألف كيلوواط ساعة، وتعتمد على نظام تبريد مباشر للخلايا، مما يساعد في تقديم أداء مميز للسيارة، كما تسمح بامتصاص سريع للطاقة.

وتقول مرسيدس إن وقت شحن بطاريتها الجديدة يقترب من سرعة تعبئة الوقود في السيارات التقليدية.

وتتميز سيارة "جي تي دبل إكس" بتصميم بسيط من الداخل، لكنه غير تقليدي تماما، فقد تم تصنيع وسائل المقاعد بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير راحة مثالية، كما اعتمدت الشركة على التقنيات المكشوفة في التصميم الداخلي، وأضيفت شاشات مزدوجة بتصميم زجاجي متصل.

وتحاول مرسيدس- بنز من خلال هذه السيارة وغيرها تشويق عشاقها لما سيكون عليه مستقبل السيارات.

وتناولت حلقة برنامج "حياة ذكية" مواضيع تقنية أخرى من بينها، هل أصبح الذكاء الاصطناعي حاجة يومية لا غنى عنها و"شاومي" الصينية تقود ثورة التصنيع الآلي من قلب مصنع بلا نوافذ ولا بشر؟