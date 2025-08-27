تسريبات عن "آيفون 17" الجديد.. ميزات فائقة بالكاميرا وإصدار أخف

كشفت تسريبات جديدة من موقع أميركي موثوق ميزات “غير مألوفة” لهاتف آيفون الجديد (آيفون 17) في تصميمه وتقنياته الداخلية، حيث تأتي النسخة الجديدة بألوان مميزة وعدسات أكثر دقة من النسخ السابقة.

فقد أظهرت تسريبات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، شخصا وهو يختبر إحدى ميزات النسخة المرتقبة، ورجح خبراء التقنية في التسريبات، بأن هذا الشخص هو مبرمج من شركة "آبل".

ويظهر من التسريبات والتي أبرزتها حلقة (2025/8/27) من برنامج "حياة ذكية" أن هناك تغيرات كبيرة و"غير مألوفة" في النسخة الأحدث لهاتف آيفون.

وبحسب هذه التسريبات الموثوقة من الموقع الأميركي التقني (MacRumors) -الذي يُعد من أبرز المصادر التي تنشر تسريبات موثوقة عن أجهزة آبل بما فيها جهاز آيفون- فإن الهاتف الجديد يأتي بتحديثات متطورة في عدسات الكاميرات.

وستكون وحدة الكاميرا بعرض الهاتف في ميزة مختلفة تماما عن النسخ السابقة، وتقنيا تتميز النسخة الجديدة بتدعيم عدسة (تيلي فوتو) متحركة قادرة على تقريب بصري 8 مرات بدلا من 5 في الجيل السابق.

وبالنسبة للألوان تكشف التسريبات أن اللون البرتقالي سيكون الأكثر تميزا في النسخة الجديدة من (آيفون 17)، وعلى مستوى المواد فالهاتف الجديد يأتي مزيجا بين الألمنيوم والزجاج لدعم الشحن اللاسلكي مع إمكانية إدخال خاصية الشحن العكسي لأول مرة لشحن آير بودز أو هاتف أخر.

ومن المتوقع أن يضم "آيفون 17″ معالج 18 برو وذاكرة رام حتى 12 غيغا بايتا مع نظام تبريد مُحسن، ويأتي الهاتف بشاشة تقنية غير عاكسة، وتغييرات في كاميرا الـ"سيلفي" الأمامية.

وبالحديث عن النسخ الأخرى المتوقع إصدارها في هذا العام، تروج شركة آبل لهاتف جديد يحمل اسم (آيفون آير) والذي سيكون أخف وأرق هاتف في تاريخ الشركة، ويأتي بسماكة لا تتجاوز 6 مليمترات.

هذه المعلومات كلها بانتظار تأكيد أو نفي شركة آبل بمؤتمرها في 9 سبتمبر/أيلول المقبل، والذي ستكشف فيه الغطاء عن كافة التفاصيل التقنية والفنية، ليكتشف عشاق آيفون فيما إذا كان الإصدار الجديد نقلة نوعية أم مجرد نسخة محدثة بمئات الدولارات.