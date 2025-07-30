الذكاء الاصطناعي يضلل زوجين ماليزيين بفيديو زائف وفتاة وهمية

لم تعد الخرائط ولا حتى الفيديوهات دليلا كافيا على أي شيء، فقد انطلق زوجان ماليزيان إلى وجهة سياحية جديدة، لافتة، لكن ما اكتشفاه لاحقا أن الفيديو الترويجي كان مجرد فخ بارع من ابتكار الذكاء الاصطناعي.

ففي حادثة غريبة وقعت مؤخرا في ماليزيا اكتشف زوجان مسنان أن وجهة أحلامهما لم تكن سوى خدعة تقنية متقنة صُنعت بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وبدأت القصة عندما شاهد زوجان فيديو انتشر على فيسبوك وتيك توك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى، يظهر "تلفريك" في مدينة صغيرة تبعد أكثر من 4 ساعات عن العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وحسب ما أورد برنامج "حياة ذكية" في حلقة (2025/7/30)، فقد أظهر الفيديو مشاهد جذابة: مطاعم فاخرة وغزلانا تتجول في محيط الموقع. أما مقدمة الفيديو فبدت فتاة حقيقية، مما عزز مصداقية المكان بالنسبة للزوجين.

وحجز الزوجان فندقا وتوجها إلى المدينة بحثا عن المكان الساحر الذي شاهداه في الفيديو المنتشر، لكن المفاجأة الصادمة أن هذا المكان بما فيه "التلفريك" غير موجود أصلا، فقد كانت كل المشاهد وهما رقميا.

وبعد تأكدهما من زيف الفيديو، فكر الزوجان في رفع شكوى ضد الفتاة التي قامت بالترويج، لكن تبين لهما أنها لم تكن سوى شخصية وهمية لم تُخلق يوما.

وتم إنتاج الفيديو بالكامل بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنية "غوغل فيو 3″ (Google Veo 3)، وهو الإصدار الأحدث من تقنية توليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي.

ورغم وضوح الشعار في زاوية الفيديو، لم ينتبه له الزوجان الماليزيان.

وتدق حادثة الزجين الماليزيين التي أثارت ضجة كبيرة ناقوس الخطر وتعيد طرح تساؤلات حقيقية حول أخطار الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال المحتوى المولد تلقائيا أو ما يعرف بـ"ديب فايك" (deepfake)

وباتت التكنولوجيا المتقدمة تمكّن من إنشاء فيديوهات زائفة يصعب تمييزها عن الحقيقية خاصة من قبل المستخدمين غير المتخصصين.