حصان آلي ياباني يعدو ويقفز فوق الصخور.. خيال أم حقيقة؟

روبوت ياباني فريد من نوعه، يجمع بين متعة الفروسية وذكاء التكنولوجيا، لينقلك بهدوء وأناقة عبر أصعب التضاريس من دون قطرة وقود أو صوت محرك. فهل يمكن أن يصبح هذا الابتكار وسيلة تنقّلنا في الغد القريب؟

سلطت حلقة (2025/7/23) من حياة ذكية الضوء على هذا الاختراع الذي طوره مهندسون في مختبرات شركة كاواساكي اليابانية من عمق القصص الخيالية الطفولية.

ويتمثل الاختراع في دراجة نارية على شكل حصان يحمل اسم "كورليو"، وكشف عن هذا الحصان الآلي الجديد في معرض أوساكا لهذا العام.

ويتميز هذا الحصان الآلي بخصائص متعددة، فبدلا من العجلات التقليدية لوسائل النقل، اختار المهندسون أن تكون له أرجل تمنحه قدرة أكبر على التسلق والقفز والعدو عبر التضاريس الوعرة.

وتعمل الأقدام الأربعة للحصان الآلي بشكل مستقل ومزودة بحوافر مطاطية تمتص الصدمات وتتشبث بالأسطح الزلقة. ويستمد الحصان طاقته من محرك هيدروجيني صغير لا ينفث سوى بخار الماء متماشيا مع التزام اليابان بالطاقة النظيفة.

وللمزيد من الإبهار، استخدم مهندسو الشركة اليابانية استجابات حركة للتحكم في الآلة، فبدلا من المقود والدواسات يستجيب الحصان الآلي لحركات جسد الراكب؛ فعندما يميل الجسد للأمام يسرع الحصان وعندما يميل للخلف يتباطأ بدعم من الذكاء الاصطناعي.

أما في الليل فيسقط الحصان الآلي إشارات ضوئية على الأرض لإنارة الطريق.

وفي فيديو ترويجي، يشاهد "كورليو" وهو يعدو عبر الصحارى ويقفز فوق الصخور ويخوض في الأنهار، في مشاهد تحبس الأنفاس وتذكّر بأفلام رعاة البقر. لكن الواقع هو أقل إثارة بكثير، فالنموذج المعروض في أوساكا يستطيع الوقوف والتمايل قليلا، أما العدو والقفز فما زال حلما مؤجلا ربما حتى 2050، حسب توقعات الشركات اليابانية.