ثغرات أمنية تقنية تهدد ملايين مستخدمي آيفون

أعلن خبراء تقنيون عن اكتشاف 23 ثغرة أمنية خطيرة في نظام تشغيل أجهزة آيفون، تركزت بشكل رئيسي في ميزة “إيربلاي”.

وأوضح الخبراء -ضمن فقرات حلقة (2025/5/7) من برنامج "حياة ذكية"- أن ثغرة "إيربورن" -الأكثر خطورة بينها- تمكن المتسللين من السيطرة على الأجهزة عن بعد أو سرقة البيانات من دون علم المستخدم.

وأكدوا على ضرورة تثبيت التحديث الأمني العاجل من شركة آبل فورا، مع توصية بإيقاف ميزة إيربلاي عند عدم الحاجة إليها.

وفي سياق آخر، كشفت شركة "ساينس كو" اليابانية عن ابتكار يغير مفهوم النظافة الشخصية، ويتمثل في كبسولة استحمام ذكية تجمع بين تقنيات الفقاعات المتناهية الصغر والموجات فوق الصوتية لتنظيف وتجفيف الجسم في 15 دقيقة فقط.

هذا الابتكار الذي يعود بأصوله إلى معرض أوساكا 1970، أصبح الآن أكثر تطورا بفضل دمج مستشعرات حيوية وذكاء اصطناعي لتحليل حالة المستخدم النفسية والجسدية.

استنساخ الأصوات

وفي مجال تطورات الذكاء الاصطناعي المتعلقة باستنساخ الأصوات البشرية، برزت تطبيقات متطورة للغاية مثل "إيفين لابز" القادر على نسخ الأصوات بدقة مذهلة، بما في ذلك نبرات المشاعر.

ورغم الفوائد الواضحة لهذه التقنية، إلا أن هناك تساؤلات مهمة أثيرت حول مخاطرها الأخلاقية واحتمالات استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

وفي مجالات عالم الترفيه الرقمي كشفت شركتا "تينسنت" و"إنتل" عن آخر ما توصلتا إليه في مجال الألعاب الإلكترونية، جهاز محمول يعرض صورا ثلاثية الأبعاد من دون الحاجة لنظارات الواقع الافتراضي، باستخدام تقنية تتبع حركة العين بتردد 120 هيرتزا.

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ويَعد هذا الابتكار الذي يدعم ألعابا شهيرة مثل "باث تو إكزايل"، بفتح آفاق جديدة في تجربة الألعاب الرقمية.