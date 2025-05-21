صالون كهربائي فاخر يسير على أربع عجلات

تواصل العملاقة الألمانية “مرسيدس” إبهار جمهورها ومحبيها من خلال الكشف عن “فيجن في” (Vision V) وهي نوع جديد من السيارات الفاخرة التي تتميز بمقصورة داخلية أشبه بصالون خاص من الدرجة الأولى.

فقد كشفت شركة مرسيدس-بنز مؤخرا عن "فيجن في"، النموذج الاختباري الجديد الذي يمهد لعصر جديد من السيارات الكهربائية الفاخرة ضمن فئة الفان أو الميني فان.

ولا يعد هذا الطراز مجرد تطوير للنسخة الكهربائية السابقة "إيكيو في" (EQV)، بل يعكس قفزة نوعية تعكس رؤية مرسيدس لمستقبل التنقل المترف عالي التقنية، بحسب ما أوردت حلقة (2025/5/21) من برنامج "حياة ذكية".

و" الفيجن في"، ليس نموذجا مستقلا، بل هو تمهيد لمجموعة جديدة من السيارات المرتقبة في عام 2026 ضمن فئة تستهدف الأسواق الآسيوية التي تشهد إقبالا متزايدا على السيارات الكهربائية الفاخرة.

و تسعى شركة مرسيدس من خلال هذه الخطوة إلى الجمع بين الرحابة والراحة والتكنولوجيا المتقدمة في سيارة كهربائية واحدة.

ويلفت التصميم الخارجي للسيارة الأنظار بواجهته الأمامية القوية التي تتضمن شبكا أماميا ضخما مطعّما بشرائح مضيئة، ويعتلي شعار مرسيدس غطاء محرك السيارة في لمسة تذكر بأكثر نماذج الشركة شهرة.

وتكمن المفاجأة الحقيقية في الداخل، حيث تتحول المقصورة إلى صالة ضيافة متنقلة تم تنسيقها باستخدام مواد فاخرة، وصممت المقاعد الخلفية على طراز مقاعد الدرجة الأولى في الطائرات، فهي قابلة للإمالة الكاملة ومفصولة بوحدة تحكم مركزية متعددة الوظائف تتيح للمسافرين تجربة شخصية ومريحة.

وتحتوي السيارة على شاشة عرض بقياس 65 بوصة لتوفر للمسافر تجربة سينمائية استثنائية، يرافقها نظام صوتي مكون من 42 مكبر صوت موزعة بدقة مع إضاءة داخلية ناعمة وخزائن مضيئة لحفظ المقتنيات الثمينة.

ومن خلال "الفيجن في"، ترسم الشركة الألمانية ملامح فئة جديدة من سيارات تجمع بين الترف المطلق والتقنيات الذكية والاستدامة البيئية.