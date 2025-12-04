"ألفا بوت 2" روبوت ذكي يتعلم من البشر كالأطفال

يُعدّ روبوت “ألفا بوت 2” الذي طورته شركة “إيه آي روبوتيكس” الصينية أحد أذكى الروبوتات الشبيهة بالبشر في العالم حاليا، إذ يتميز بقدرته على التعلم واكتساب مهارات جديدة بسرعة تشبه طريقة تعلم الأطفال.

وخلال زيارة حصرية إلى مدينة شينزن الصينية، استعرض برنامج "حياة ذكية" في حلقة (2025/12/3) تفاصيل جديدة من داخل متجر "روبوتيكس 6 إس" الفريد من نوعه الذي يتيح بيع وتأجير وتخصيص الروبوتات.

وتعرض نحو 80% من شركات صناعة الروبوتات في الصين ابتكاراتها في هذا المتجر الذي يُعدّ نقطة التقاء لأحدث التقنيات في هذا المجال.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "إيه آي روبوتيكس" الدكتور إريك غوو أن ما يميز "ألفا بوت 2" هو تدريبه على نموذج أساسي ضخم يجمع بيانات من سيناريوهات مختلفة، وهذا يمنحه نوعا من الحس العام والفهم المشترك يمكّنه من تعلم مهام جديدة بسرعة كبيرة بدون الحاجة لإعادة البرمجة.

ويتراوح ارتفاع الروبوت بين 130 و180 سنتيمترا ويبلغ وزنه 118 كيلوغراما، ويتميز بـ34 درجة حرية وآلية رفع تمكّنه من العمل ضمن نطاق عمودي يصل إلى 240 سنتيمترا.

كما تم تزويده بـ6 كاميرات تغطي 360 درجة لوعي محيطي كامل، ويعمل لـ6 ساعات متواصلة بفضل بطارية تُشحن خلال ساعتين مع دعم إعادة الشحن الذاتي.

ويقدم الروبوت خدمات صناعية مرنة تشمل صناعة السيارات وأشباه الموصلات والتكنولوجيا الحيوية، خاصة في المهام غير المرغوبة أو الخطرة، كما أوضح الدكتور غوو.

وعلى الرغم من خطط الشركة لإدخاله إلى المنازل مستقبلا، فإن غرو أشار إلى ضرورة اكتساب الروبوت مزيدا من المهام والوظائف قبل تحقيق ذلك.

وتُعدّ "إيه آي روبوتيكس" واحدة من أكثر من 200 شركة في شينزن تتنافس في سباق "الذكاء الاصطناعي المتجسد"، إلى جانب شركات عالمية مثل "تسلا" و"فيغر إيه آي" لتطوير جيل جديد من الروبوتات الشبيهة بالبشر.

خدمة جديدة بين "أندرويد" و"آيفون"

وعلى صعيد الهواتف الذكية، كشفت شركة غوغل عن تحديث يتيح لخدمة "كويك شير" التواصل مباشرة مع خدمة "إير دروب" الخاصة بآبل، في خطوة وُصفت بأنها كسر لقواعد اللعبة بين نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" المنفصلين تاريخيا.

وبدأ التحديث حين اعتمدت آبل معايير اتصال جديدة أكثر انفتاحا، ما أتاح لغوغل دمج "إير دروب" داخل منظومة "كويك شير" بدون الحاجة لتعاون مباشر بين الشركتين.

وأصبح بالإمكان إرسال الصور والملفات بين هواتف "أندرويد" و"آيفون" بلمسة واحدة فقط.

وستكون الميزة حصرية لهواتف "بيكسل 10" في البداية قبل وصولها تدريجيا إلى أجهزة أخرى، وهذا يعني أن عالم "أندرويد" بأكمله مقبل على مرحلة جديدة من الانفتاح والمرونة قد تنهي الانقسام الطويل بين نظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس".