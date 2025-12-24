من السيارات إلى الروبوتات.. شيري الصينية تصنع موظفي المستقبل

أجرت شركة شيري الصينية لصناعة السيارات تحولا إستراتيجيا جذريا، حيث توسعت الشركة من إنتاج السيارات إلى تصنيع روبوتات شبيهة بالبشر وكلاب آلية ذكية.

وفقا لحلقة (2025/12/24) من برنامج "شبكات" انتقلت الشركة التي بدأت عام 1997 بخبرة محدودة في صناعة السيارات لتصبح اليوم من أكبر مصدري السيارات في الصين، وتراهن الآن على أن روبوتاتها ستكون نقطة التحول المقبلة في مسيرتها.

وطورت شيري روبوتا شبيها بالبشر يحمل اسم "موريـن" مصمما تخصيصا للعمل في صالات عرض السيارات، ويبلغ طوله 167 سنتيمترا، ووجهه مصنوع من السيليكون الطبي، تحته محركات دقيقة تحرك الشفاه والحاجبين والعينين بشكل طبيعي، ونظارته الشمسية تخفي كاميرات ترى 360 درجة تراقب تعابير وجه العميل منذ دخوله المعرض.

وأوضح مسؤول في شركة شيري أن المشروع بدأ فعليا منذ عام 2023 لمواجهة تحديات حقيقية، وأشار إلى أنه في مواسم الركود لم تكن صالات العرض قادرة على التأقلم، وعندما تأتي مواسم الذروة تحتاج الشركة إلى توظيف موظفين جدد دون امتلاك الوقت الكافي لتدريبهم كما تريد.

ويمثل التفاوت اللغوي تحديا آخر دفع شيري نحو هذا الحل التقني، حيث تبيع الشركة سياراتها في أكثر من 120 دولة وتريد تقديم مستوى خدمة موحد دون اختلاف، والروبوتات تتعامل بثبات في صالات العرض وتتأقلم مع كل المواسم والظروف بمستوى خدمة متسق.

واستعانت شيري بنموذج "ديب سيك" للذكاء الاصطناعي وطورت نظام "شيري جي بي تي" القادر على فهم السياق وتحليل نبرة الصوت وتعابير الوجه والتعلم من كل محادثة، ليقدم إجابات فورية حتى على الأسئلة الجديدة.

كما استخدمت شيري تقنية "التعلم بالتقليد" لتدريب الروبوت على محاكاة اليد البشرية، حيث يقوم قفاز مليء بالمجسات والمستشعرات بتخزين البيانات حول كيفية إمساك مختلف الأجسام، ليتعلم الروبوت الفرق بين الإمساك بكوب قهوة أو مقبض باب أو مفتاح سيارة، ويخزن هذه الخبرات لاستخدامها لاحقا.

وعلى صعيد الانتشار العالمي، نشرت شركة شيري هذا العام أكثر من 600 وحدة من موريـن حول العالم، على أن يتجاوز هذا العدد 3 آلاف وحدة العام المقبل.

وحققت موريـن في سبتمبر/أيلول الماضي إنجازا كبيرا بأن أصبحت أول روبوت شبيه بالبشر في العالم يحصل على شهادة "سي إي" الأوروبية الكاملة، والتي تعتمد 3 معايير صارمة تشمل سلامة الآلات ومعدات الاتصال والأمن السيبراني.

وأشارت الحلقة إلى وجود روبوتات شيري في 30 دولة تؤدي مهام متنوعة في صالات عرض مختلفة، وتراقب الشركة هذه الروبوتات وتسجل أي مشاكل أو تحديات فور ظهورها، وداخل الصين أعطت الشركة موريـن 20 منصبا مختلفا لاختبار قدراتها في سيناريوهات متعددة.

الكلب الآلي

ومن جهة أخرى، طورت شيري منتجا آخر لا يقل أهمية وهو "أرغوس"، الكلب الآلي الذكي.

ويعمل هذا الروبوت في شركة إيموغا روبوتيكس، الذراع الروبوتية لشركة شيري، على خط إنتاج مخصص يعمل جنبا إلى جنب مع خط إنتاج موريـن.

ويتمتع أرغوس إكس وان بتصميم رباعي الأرجل ورشاقة عالية واستقرار لافت بـ13 مفصلا متحركا يمنحه توازنا ينافس الكلاب الحقيقية.

ويصعد السلالم ويتجاوز العقبات ويستعيد توازنه إذا دُفع، في أداء يعكس تطورا تقنيا كبيرا في مجال الروبوتات رباعية الأرجل.

كما زُود أرغوس بمصفوفة مستشعرات ذكية بـ5 اتجاهات تتيح له تتبع الأشخاص وتفادي العوائق وتخطيط مساره ذاتيا في البيئات المزدحمة، ويرى ويسمع ويستجيب للأوامر الصوتية فور مناداته، ويمكنه حمل ما يصل إلى 6 كيلوغرامات من الأحمال.

وطُور أرغوس ليؤدي أدوارا متعددة تبدأ من الرفقة المنزلية ولا تنتهي عند مراقبة الأحياء السكنية ودوريات الأمن، وتسوقه الشركة لحراسة المصانع والمستودعات حيث يجوبها ليلا ويرسل تنبيهات عند أي حركة مريبة، في استخدام يجمع بين الأمن والتقنية الذكية.

يتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية لخط أرغوس إلى 15 ألف وحدة سنويا. احتفلت الشركة هذا العام بتسليم الوحدة رقم 1000، في مؤشر على التوسع السريع لهذا المنتج في الأسواق العالمية.