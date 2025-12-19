"هونر ماجيك 8 برو" يتحدى بالتصوير الليلي وبطارية كبيرة تكفي ليومين

يدخل هاتف “هونر ماجيك 8 برو” منافسة مباشرة مع عمالقة مثل سامسونغ وآبل، في حين كشفت شركة سكودا التشيكية عن سيارتها الاختبارية “فيجن أو”، في خطوة نحو المستقبل الكهربائي.

واستعرضت حلقة (2025/12/18) من برنامج "حياة ذكية" هذين الابتكارين التقنيين البارزين اللذين يمثلان قفزات نوعية في مجالي الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، في محاولة جادة من شركتين لكسر احتكار العمالقة وإعادة رسم خريطة صناعة التكنولوجيا.

ويتميز هاتف "هونر ماجيك 8 برو" بشاشة كبيرة بقياس 6.78 بوصات مع سطوع استثنائي يصل إلى 5 آلاف شمعة، مما يضمن وضوحا مذهلا حتى تحت أشعة الشمس المباشرة.

ويعمل القلب النابض للهاتف بمعالج "سناب دراغون 8" الجيل الثالث مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 غيغابايتا وسعة تخزينية حتى تيرابايت واحد، مما يضمن "أداء رهيبا" في الألعاب والتطبيقات الثقيلة.

كما يبرز نظام الكاميرات الثلاثي كأقوى نقاط الهاتف، يتصدره مستشعر رئيسي بدقة 50 ميغابكسلا، إلى جانب كاميرا "تيلي فوتو" استثنائية بدقة 180 ميغابكسلا مع تقريب بصري 2.5 مرة وتقريب رقمي حتى 100 مرة.

ويتفوق "ماجيك 8 برو" بشكل ملحوظ في التصوير الليلي، حيث يعتمد على محرك "ألترا نايت" الجديد مع تثبيت بصري قوي، مما يساعد الكاميرا على تحويل الظلام إلى صور رائعة دون معدات إضافية.

وفي سياق متصل، تشكل البطارية العملاقة بسعة 5600 مللي أمبير/ساعة نقطة قوة إضافية، إذ تمنح يومين كاملين من الاستخدام العادي، مع دعم شحن سريع سلكي بقدرة 80 واطا ولاسلكي بقدرة 66 واطا.

وخصص المصنعون زرا للذكاء الاصطناعي يوفر وصولا فوريا إلى وظائف متقدمة مثل تحليل الصور والترجمة الفورية، كما يدعم الهاتف تقنية "5.5 جي" ليكون من أوائل الأجهزة الجاهزة لشبكات الجيل المقبل.

سكودا كهربائية

من جهة أخرى، كشفت شركة سكودا المملوكة لمجموعة فولكسفاغن الألمانية عن سيارتها الاختبارية "فيجن أو" التي تجسد رؤيتها للمستقبل الكهربائي.

ويجمع التصميم الخارجي بين الأناقة والابتكار، مع شعار مضيء وأضواء سايبر المستقبلية، إضافة إلى مصابيح خلفية على شكل حرف "تي" تمنحها طابعا ديناميكيا مميزا.

وحرصت "سكودا" على توفير مقصورة رحبة مع شاشة "هوريزن ديسبلاي" قابلة للتخصيص بحجم 47 بوصة، بالإضافة إلى شاشة ثانية كبيرة للتحكم في الإعدادات.

وتم تصنيع معظم أجزاء المقصورة من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، في انسجام تام مع مبادئ الاستدامة والسعي لإنتاج خال من النفايات.

وتأتي "فيجن أو" بتقنيات القيادة الذاتية المتقدمة التي تتولى المهام بشكل مستقل باستثناء الظروف الجوية الصعبة، مع تعديل تلقائي للمقاعد والإضاءة والموسيقى أثناء القيادة الذاتية.

وتدمج "سكودا" مساعدا رقميا ذكيا يقترح الطرق ويدير المهام اليومية ويقدم محتوى ترفيهيا، في نقلة نوعية تتجاوز مجرد تنفيذ الأوامر إلى فهم التفضيلات والاحتياجات.

وعلى صعيد التكنولوجيا، يوفر تطبيق "فيجن أو" خيارات تخصيص متقدمة تشمل إعداد السيارة للأمتعة الكبيرة عن بعد وتعتيم النوافذ بالكامل.

وتستعد الشركة لتحديث تطبيق "ماي سكودا"، ليقدم مخططات ذكية للرحلات بمساعدة الذكاء الاصطناعي من "غوغل جيميناي"، مع اقتراح محطات الشحن والمطاعم ومراكز التسوق وفقا لتفضيلات السائق.

ويمثل الابتكاران محاولة جادة لكسر احتكار العمالقة، حيث تسعى "هونر" إلى إعادة رسم خريطة الهواتف الرائدة بالتصوير الليلي المتفوق والبطارية الضخمة، في حين تطرح "سكودا" رؤية طموحة تجمع بين الاستدامة البيئية والتكنولوجيا المتقدمة والتصميم العصري، في محاولة لحجز مكانها بين عمالقة صناعة السيارات الكهربائية.