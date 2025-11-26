عالِم عربي يعيد تعريف المواد عبر الكيمياء الشبكية ومرسيدس تقدم سيارة جديدة

سلطت حلقة (2025/11/26) من برنامج “حياة ذكية” الضوء على إنجاز العالم الفلسطيني الأردني عمر ياغي الفائز بجائزة نوبل في الكيمياء، كما كشفت ضمن فقراتها عن أحدث سيارات “مرسيدس بنز” الرياضية المستقبلية.

ونجح ياغي في إحداث نقلة نوعية في علم الكيمياء من خلال تطوير ما سماه "الكيمياء الشبكية"، وهو نهج علمي يعتمد على تصميم المواد أولا على الورق ثم بنائها جزيئيا عبر روابط محسوبة، بدلا من الخلط العشوائي التقليدي.

وأنتج هذا التحول عائلة من المواد تُعرف بـ"الأطر المعدنية العضوية"، وهي شبكات ثلاثية الأبعاد مسامية بالغة الدقة توصف بـ"الإسفنجة النانوية القابلة للبرمجة".

كما تناول البرنامج إعلان "مرسيدس بنز" عن سيارتها الرياضية الجديدة "كونسيبت إم جي جي تي إكس إكس" ذات التصميم المستقبلي والمحركات الكهربائية المبتكرة.

وتتميز السيارة بـ3 محركات كهربائية تنتج مجتمعة 1340 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 360 كيلومترا في الساعة.

وطورت الشركة الألمانية بطارية جديدة عالية الجهد بنظام تبريد مباشر للخلايا، تستغرق فترة شحنها نفس وقت تعبئة الوقود في السيارات العادية.

وجاء التصميم الداخلي بتقنيات غير تقليدية، حيث صُنعت وسائد المقاعد بالطباعة ثلاثية الأبعاد لتوفير راحة مثالية وفق بيانات جسم السائق المسحوبة ضوئيا، مع شاشات مزدوجة بتصميم زجاجي متصل.

تقديم: إياد حميدة