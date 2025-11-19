سيارة "بي واي دي" الكهربائية الجديدة.. تصميم مبتكر يقلب موازين السوق

بجرأة تصميمية غير مسبوقة، كشفت شركة بي واي دي الصينية عن أحدث سياراتها الكهربائية ضمن سلسلة “أوشن”، التي تعتمد فلسفة جديدة بالكامل، مستوحاة من عالم البحار والكائنات البحرية.

وتمتاز السيارة الحديثة بخطوط انسيابية حادة وتفاصيل مستوحاة من حركة الماء والمخلوقات البحرية، سعت الشركة من خلالها لتقديم نقلة نوعية في لغة التصميم، وتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الابتكار ليس له حدود.

وتأتي السيارة الجديدة ضمن سلسلة (أوشن) التي بدأت "بي واي دي" تطويرها منذ سنوات، لكن هذا الطراز يبدو الأكثر تجسيدا لفكرة "البحر المتحرك"، وتهدف الشركة الصينية من وراء تصميمها العصري من إيصال مفهوم النهج التصميمي الجديد الذي يجمع بين الذكاء الكهربائي التقني وبين الجمال البصري.

فالواجهة الأمامية تعتمد إضاءة متصلة تشبه عيون المخلوقات البحرية الليلية، في حين تم تصميم الانحناءات الجانبية لتبدو كخطوط الأمواج عند ارتطامها بالشاطئ.

حتى المقصورة الداخلية تحمل روح المحيط عبر استخدام ألوان هادئة وتقنيات إضاءة محيطية (Ambient Light) تعكس درجات الأزرق والأخضر، في محاولة لخلق تجربة قيادة تشبه "الغوص في عالم هادئ".

تكنولوجيا كهربائية متقدمة

وإلى جانب اللغة البحرية في التصميم، زوّدت "بي واي دي" السيارة بأحدث أنظمتها الكهربائية، فبحسب بعض المصادر التي كشفت بعض المميزات المثيرة، منها:

بطارية بلايد (Blade) الشهيرة عالية الأمان.

مدى يصل إلى أكثر من 600 كيلومتر للشحنة الواحدة (بحسب الإصدار).

النسخة الأقوى قد تأتي بنظام الدفع الرباعي الذي يولد قوة 544 حصانا تقريبا.

نظام قيادة ذكي يعتمد على حساسات مستوحاة من طريقة توجيه الحيتان والدلافين في المياه.

قدرة تسارع محسّنة مع محرك كهربائي أقوى من الجيل السابق.

وترى "بي واي دي" أن دمج "الحركة الطبيعية للكائنات البحرية" في فلسفة التصميم يمكن أن ينعكس أيضا على سلاسة القيادة واستهلاك الطاقة.

وتسعى الشركة الصينية من خلال إطلاق هذا الطراز إلى ربط سيارتها الجديدة بفلسفة بيئية، مفادها أن مستقبل النقل يجب أن يكون متّسقا مع البيئة لا مدمرا لها.

ولذلك جاء السرد التسويقي متمحورا حول المحيطات باعتبارها "رئة الكوكب"، وكأن السيارة تذكير بأن التكنولوجيا يجب أن تعكس جمال الطبيعة، لا أن تتعارض معه.

وبطرحها نسختها الجديدة من سيارتها، تواصل "بي واي دي" تثبيت حضورها المتصاعد في سوق ينتقل بسرعة نحو المركبات الكهربائية، مقدمة رؤية تصميمية "عضوية" مستوحاة من الطبيعة، في وقت تتجه فيه معظم الشركات نحو خطوط هندسية حادة متكررة.

وتبدو السيارة الجديدة أشبه بمحاولة لخلق هوية بصرية فريدة تحمل توقيع الشركة الخاص، وترسم ملامح سيارات المستقبل بطريقة لا تعتمد على التكنولوجيا وحدها، بل على العلاقة بين الإنسان والطبيعة.