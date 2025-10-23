عصر الروبوتات المنزلية يقترب ويثير أسئلة حول مستقبلها

تشهد صناعة التكنولوجيا تحولات متسارعة تعد بتغيير جذري في حياتنا اليومية، من روبوتات تؤدي مهام المنزل بدقة متناهية، إلى أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على كشف أسرار الصور في ثوان.

وتطرح هذه الابتكارات تساؤلات جوهرية حول مستقبل البشرية ومدى الاستعداد لعالم تتشابك فيه حياة الناس بالآلات الذكية.

ويستعرض برنامج "حياة ذكية" في حلقة (2025/10/22) أبرز هذه التطورات التقنية التي تعيد تشكيل الواقع اليومي للناس، مسلطا الضوء على جوانبها الإيجابية والمخاطر المحتملة التي قد تصاحبها.

ويقتحم روبوت "فيجر 03" من شركة "فيجر إي آي" الأميركية عالم الخدمة المنزلية بقدرات مبهرة، إذ يطوي الملابس بدقة، ويسقي النباتات برفق، ويستقبل الزوار بابتسامة رقمية.

ويبلغ طول هذا الروبوت مترا و73 سنتيمترا ويزن 61 كيلوغراما، يغلف جسده جلد صناعي رمادي بينما تخلو رأسه البلاستيكي من أي ملامح بشرية.

وتعتمد براعته على نظام "هاليكس" للذكاء الاصطناعي الذي تعلم طي المناشف من مشاهدة 80 فقط من الفيديوهات التدريبية.

ويتميز الروبوت بيدين مزودتين بمستشعرات متقدمة تزن 3 غرامات فقط، لكنها تمكنه من حمل 20 كيلوغراما والتحرك بسرعة متر واحد في الثانية.

ويعمل 5 ساعات متواصلة قبل حاجته للشحن اللاسلكي، بينما يعتمد على معالجين قويين من "إنفيديا" لضمان استجابة سريعة تصل إلى 200 مرة في الثانية.

أفضل اختراع

واختارته صحف غربية "فيجر 03" كأحد أفضل اختراعات عام 2025، رغم أن شهادات صحفيين زاروا مقر الشركة تكشف واقعا مختلفا، فقد احتاج لمحاولات متعددة لإنجاز مهام بسيطة وتطلب تدخلا بشريا مستمرا.

ويعترف المدير التنفيذي للشركة بريت أدكوك، بأن النماذج الحالية ليست جاهزة للتسويق الواسع بعد.

وجمعت الشركة أكثر من مليار و600 مليون دولار بتقييم وصل إلى 39 مليارا بدعم من عمالقة التقنية مثل "إنفيديا" و"مايكروسوفت" و"أوبن إي آي".

ويجري حاليا بناء مصنع "بوت كيو" الذي يستهدف إنتاج 12 ألف وحدة سنويا، بهدف الوصول إلى 100 ألف وحدة خلال 4 سنوات.

وتثير هذه التطورات التقنية تساؤلات حول جاهزية المجتمعات لاستقبال هذا الكم من التغيير، وعما إذا كانت الروبوتات ستحقق فعلا ما تعد به، أم ستحتاج لوقت أطول بكثير مما يتوقعه المتفائلون، تماما كما حدث مع السيارات ذاتية القيادة قبل سنوات.