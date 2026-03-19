كيف يصل المؤمن إلى مرتبة العفو عن الآخرين؟

تناولت حلقة (2026/3/19) من برنامج “الشريعة والحياة” موضوع خُـلُق العفـو وخصوصا في شهر رمضان المبارك، الذي جعله الله سبحانه وتعالى فرصة للتسابق بين عباده لنيل عفوه ومغفرته.

ويعّرف الأستاذ في الشريعة الإسلامية الدكتور أيمن المبحوح في حديثه لحلقة "الشريعة والحياة في رمضان"، وهذا رابطها، العفو في اللغة العربية بأنه المحو والإزالة، وإذا محا العبد خطيئة من أساء إليه فقد عفا عنه، ويتقاطع العفو مع معان أخرى منها المسامحة والصفح والمغفرة، ولكل واحدة منها جوهر خاص بها.

ويتصل العفو مباشرة بإزالة الذنب بالكلية، أي بالقلب والجوارح، ومن عفا الله سبحانه وتعالى عنه فقد أزال عنه الذنب وأذهبه عنه.

ويبيّن المبحوح أن القرآن الكريم تناول موضوع العفو بمعان مختلفة، فقد يكون على معناه الأساسي وهو إزالة الذنب بالكلية، وقد يكون الترك أو الزيادة، كما جاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة " ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو".

ونظرا لمنزلة العفو اختصت ليلة القدر بالعفو، كما أن الله تعالى يقول في سورة آل عمران "وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين".

وكما أن العفو منوط بالقوة والقدرة على إنفاذ الحق والمحاسبة، فهو أيضا منوط بالمصلحة، بمعنى إذا كان العفو فيه مصلحة فيجوز سبيل سلوكه، أما إذا كانت المصلحة في غير العفو فلا يصح ذلك، كما يوضح ضيف برنامج "الشريعة والحياة في رمضان"، الذي يقول إن العفو مثلا عن شاب ماجن لا يؤدبه غير المحاسبة لا يجوز، لأنه سيستمر على سلوكه الخاطئ.

العفو الصحيح

ويذكّر المبحوح بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي تعرض للأذى قبل هجرته من قبل أهل الطائف، لكنه آثر العفو لما تمناه من حصول المصلحة، فقد ارتدت جزيرة العرب كلها باستثناء مكة والطائف والمدينة، فكان هذا هو العفو الصحيح، عفو بعد قدرة وفيه مصلحة. ويشدد على أن العفو الذي تترتب عليه المفاسد فهو عفو فغير مطلوب شرعا.

ويشير إلى ضرورة تدريب النفس على العفو، وألا يكتفي الإنسان بطلب أعلى المقامات والعفو والمغفرة من الله سبحانه وتعالى، ولكن عليه أن يلتزم أيضا بالطاعات والواجبات المفروضة عليه، وأن يحسن معاملته مع الناس ويغفر لمن أساء له ومحو آثار ذنوبهم.

وينصح المتحدث المسلم بتقوية شخصيته ونفسيته الداخلية حتى يستطيع إنفاذ حقوقه على أن يتوقف ذلك على حد الله سبحانه وتعالى في المحاسبة، ثم يغفر ويكظم غيظه، ثم ينتقل إلى رتبة أعلى وهي العفو بأن يمحو خطأ المخطئ.