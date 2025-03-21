ما واقع المسلمين في البوسنة؟ وما مدى ارتباطهم بقضايا الأمة؟

يعتبر مسلمو البوسنة والهرسك نموذجا فريدا لصمود الهوية الإسلامية في قلب أوروبا، إذ استطاعوا الحفاظ على دينهم رغم مرورهم بـ5 مراحل تاريخية عصيبة، ويمثلون اليوم جسرا حضاريا بين العالم الإسلامي وأوروبا.

واستضافت حلقة 2025/3/21 من برنامج "الشريعة والحياة في رمضان"، أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو الدكتور كنعان موسيتش، للحديث عن أحوال المسلمين في البوسنة والهرسك وعلاقتهم بدينهم وقضايا الأمة الإسلامية.

وأوضح موسيتش أن الإسلام دخل البوسنة مع الدولة العثمانية في القرنين الـ14 والـ15 الميلاديين، عندما دخلها السلطان محمد الفاتح فاتحا، مشيرا إلى أن المسلمين في البوسنة مروا بمراحل تاريخية متعددة:

مرحلة الحكم العثماني (استمرت حوالي 5 قرون): شهدت ازدهارا للإسلام ومؤسساته من مساجد ومدارس وأوقاف.

مرحلة الحكم النمساوي المجري (حوالي 50 عاما): تغيرت الظروف جذريا وتم تغيير الحروف من العربية إلى اللاتينية.

مرحلة المملكة الصربية الكرواتية السلوفينية: شهدت ضغطا كبيرا على المسلمين.

مرحلة يوغسلافيا الاشتراكية تحت حكم الزعيم الشيوعي تيتو: تم تهميش الجانب الديني وساد الخطاب الإلحادي.

مرحلة ما بعد الانتخابات الحرة في أوائل التسعينيات: حصل المسلمون على حقوقهم السياسية.

العدوان الصربي

وتطرق موسيتش إلى فترة العدوان الصربي على البوسنة في التسعينيات، والذي استمر حوالي 4 سنوات، وذكر أن العديد من المدن والقرى تعرضت للتطهير العرقي، وقُتل عشرات الآلاف من المسلمين، وحوصرت سراييفو لأكثر من 1400 يوم.

إعلان

وأبرز موسيتش دور الرئيس الراحل علي عزت بيغوفيتش، الذي وصفه بأنه "سياسي محنك وإنسان متفان في خدمة دينه ومبادئه"، مشيرًا إلى أنه جدد للمسلمين خطابهم السياسي الذي يجمع بين القيم الإسلامية والقيم الإنسانية.

وبحسب المتحدث، يتمتع مسلمو البوسنة حاليا بكافة حقوقهم الشخصية وحرية إقامة الشعائر الدينية.

وذكر أن هناك أكثر من 1400 مسجد في البوسنة والهرسك، و6 مدارس ثانوية شرعية، وآلاف الأماكن لتعليم الأطفال ملحقة بالمساجد.

ووفق موسيتش، فإن الحياة الدينية تشرف عليها المشيخة الإسلامية التي يرأسها مفتي البوسنة والهرسك، وتقوم بتعيين الأئمة والأساتذة وإدارة المساجد والمدارس.

ورغم الاستقرار النسبي، أشار أستاذ الحديث بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة سراييفو إلى وجود تهديدات من متطرفي الصرب الذين يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار في البوسنة إذ ألغوا بعض القوانين بطريقة غير شرعية.

الارتباط بقضايا الأمة

ووصف موسيتش أجواء شهر رمضان في البوسنة بأنها جميلة جدا، إذ تقام صلوات التراويح في جميع المساجد، ويوجد في سراييفو وحدها أكثر من 220 مسجدا وجامعا، إلى جانب جلسات لقراءة القرآن بعد صلاة الظهر أو العصر يوميا.

وتنظم إفطارات عامة في المساجد يحضرها المئات وأحيانا الآلاف من الأشخاص، في حين تزداد الصدقات والخيرات خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن غير المسلمين يحترمون هذا الشهر ولا يأكلون علنا.

وقال موسيتش إن ارتباط مسلمي البوسنة بقضايا الأمة الإسلامية وثيق جدا، خاصة مع القضية الفلسطينية، مستدلا بحملات خيرية لإغاثة الفلسطينيين في غزة، ووجود تعاطف كبير مع قضية فلسطين حتى من غير المسلمين.

ولفت إلى حملات المقاطعة لمنتجات الشركات الداعمة لإسرائيل، مؤكدا وجود انخفاض حاد في شراء هذه المنتجات، وتحدث أيضا عن التعاطف مع الشعب السوري وعن حملات رعاية الأيتام وبناء المدارس في سوريا.

إعلان

وختم موسيتش الحلقة بالتأكيد على أن رسالة الإسلام هي "دعوة إلى العدل والسلام وإلى محاربة المجرمين والأعداء ومقاومة العدوان على الشعوب البريئة".