هكذا استباحت إسرائيل مقابر غزة

خلص تحليل أجرته الجزيرة إلى أن 44 مقبرة من أصل 70 في مختلف مناطق قطاع غزة تعرضت لتدمير ونبش كلي وجزئي ضمن عمليات الجيش الإسرائيلي في القطاع.

التحليل الذي يستند إلى بيانات وخرائط جُمعت عبر أقمار صناعية وصُوَر التُقطت قبل اشتعال الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى تاريخ 14 فبراير/شباط 2025، إضافة إلى معلومات رسمية حصلت عليها الجزيرة من وزارة الأوقاف الفلسطينية يكشف عن جرائم استباحت فيها إسرائيل مقابر غزة، ومثلت بعضها جرائم حرب، وفقا للقانون الدولي والإنساني.