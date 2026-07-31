"سيناريوهات" يستعرض تراجع الدعم الأمريكي غير المسبوق لإسرائيل

يشهد الدعم الأمريكي لإسرائيل تراجعا غير مسبوق، حيث كشفت استطلاعات رأي أن نصف الأمريكيين يؤيدون اعتقال بنيامين نتنياهو، فيما تجاوز مستوى التعاطف مع الفلسطينيين نظيره مع الإسرائيليين لأول مرة.

ويعزو محللون هذه الأزمة إلى سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي حولت التحالف مع واشنطن من دعم ثنائي الحزب إلى تحالف مع الحزب الجمهوري فقط، مع استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة وسياسات الفصل العنصري في الضفة الغربية.

ورغم تصويت 100 نائب ديمقراطي لصالح وقف المساعدات العسكرية لتل أبيب، ترى جهات أن العلاقة قد تتحسن مؤقتا مع تغيير الحكومة.

بينما يحذر آخرون من أن الشرخ أصبح بنيويا وسيتعمق مع استمرار السياسات الحالية، خاصة مع تحول القضية الفلسطينية إلى مقياس للعدالة في الوعي الأمريكي.

تقديم: محمد كريشان