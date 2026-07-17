"سيناريوهات".. حكومة علي الزيدي تواجه تحدي حل الفصائل المسلحة

يواجه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اختبارا صعبا أمام الفصائل المسلحة الرافضة لحصر السلاح، وسط ضغوط أمريكية وإيرانية متصاعدة.

ويؤكد ضيوف حلقة برنامج "سيناريوهات" أن نجاح الزيدي مرهون بقدرته على بناء قاعدة سياسية داعمة، واستغلال ملف الاستثمار والتنمية لإضعاف النفوذ الإيراني مع إمكانية اللجوء إلى مواجهة الفصائل كما حدث في عام 2008.

لكن تعقيدات المشهد العراقي، من وجود قوات تركية وفصائل إيرانية معارضة، تجعل الحل أكثر تشابكا، ويظل مصير عائدات النفط العراقي في البنك الفيدرالي الأمريكي ورقة ضغط سياسية، فيما يبقى الزيدي في "فترة اختبار" حتى يثبت قدرته على تحويل التحديات إلى فرص.

تقديم: محمد كريشان