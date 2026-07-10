السلاح والإغاثة والمنطقة الإنسانية.. هل تمثل معادلات غزة الصعبة؟

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حل لجنة الطوارئ الحكومية في غزة ونقل المهام للجنة الوطنية لإدارة غزة، في خطوة تهدف إلى وضع مسؤولية القطاع على عاتق اللجنة التابعة لمجلس السلام.

ورغم الترحيب الشعبي، تواجه الخطوة تعنتا إسرائيليا يشترط نزع السلاح، وموقفا أمريكيا مترددا مشغولا بإيران، بينما يرى خبراء أن تحويل مجلس السلام إلى منظمة غير حكومية يضعف مرجعيته الدولية.

ومن جهتها، ترفض حماس ربط السلاح بالإغاثة، وتقترح تسليم السلاح الثقيل لسلطة فلسطينية ببروتوكول أمني، وسط توافق مع الفصائل.

واستعرضت حلقة "سيناريوهات" مشروع "المنطقة الإنسانية" في رفح، الذي يراه مراقبون تقسيما للقطاع وإبقاء لخيار التهجير، بينما تسعى حماس لمنعه بإعلان حل حكومتها.

تقديم: محمد كريشان