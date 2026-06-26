كيف تغير الرأي العام الأمريكي ضد إسرائيل؟

استعرض برنامج “سيناريوهات” في حلقة (2026/6/25 ) تداعيات الشرخ غير المسبوق في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية عقب مذكرة التفاهم مع إيران، حيث تباينت الرؤى بين الطرفين تجاه الحرب.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن ثلثي الأمريكيين يرون الحرب مع إيران غير ضرورية، بينما يرى الإسرائيليون عكس ذلك، ويُرجع خبراء الخلاف إلى حرب غزة التي أوجدت حالة غضب أمريكي، مع تحول الرأي العام خاصة بين الشباب والجاليات اليهودية في أمريكا.

ويرى خبراء أن نجاح مرشحين معارضين لإسرائيل في انتخابات نيويورك يؤشر إلى تغيرات عميقة، كما يرون أن الدعم الأمريكي لإسرائيل سيصبح مشروطا، بينما يتجه المجتمع الإسرائيلي في المقابل نحو مزيد من "التطرف".

تقديم: محمد كريشان