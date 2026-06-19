سيناريوهات إلى أين تتجه إيران بعد الاتفاق؟

استعرضت حلقة (2026/6/19 ) من برنامج “سيناريوهات” التحديات السياسية والإصلاحات الداخلية التي تواجه إيران بعد الحرب ومذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة.

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وتناول ضيوف الحلقة بالنقاش 3 محاور رئيسية: العلاقة المتوترة بين العسكر (الحرس الثوري) والسياسيين مع احتمال تحول الحرس إلى شريك في الحكم.

المطالب الاجتماعية المتصاعدة بالإصلاحات البنيوية والانفتاح السياسي، خاصة من قبل الشباب والمثقفين.

التحدي الاقتصادي الهائل، إذ إن الأموال المجمدة غير كافية، وتحتاج البلاد إلى استثمارات خارجية قد تصل إلى تريليوني دولار، وفقا لخبراء. وخلص المحللون إلى أن المرشد الجديد مجتبى خامنئي يواجه لحظة تاريخية لصنع إرثه من خلال موازنة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، بينما يراهن المجتمع على أن تكون الإصلاحات دائمة لا مؤقتة. تقديم: محمد كريشان

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المصدر: الجزيرة