Members of the Iraqi armed group Kataib Hezbollah attend the funeral of their members, who were killed in an airstrike that targeted a Hashd al‑Shaabi headquarters near the western al‑Qaim district on the Syrian border, amid the U.S.-Israel conflict with Iran, in Baghdad, Iraq, March 2, 2026. REUTERS/Thaier Al-Suda TPX IMAGES OF THE DAY
سيناريوهات

هل يملك الزيدي القدرة على حصر سلاح الفصائل الموالية لإيران؟

تمثل قضية الفصائل الشيعية الموالية لإيران الامتحان الأصعب أمام رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي.

 

وتزيد الاشتراطات الأمريكية بتفكيك الفصائل ونزع سلاحها وإبعادها عن مؤسسات الدولة -يقابلها الرفض الإيراني للمساس بهذه الفصائل- من صعوبة مهمة الزيدي في بداية ولايته.

وتمتلك هذه الفصائل 80 مقعدا برلمانيا وجذورا عشائرية واقتصادية متشعبة، ويرى خبراء أن المشكلة ليست في غياب رؤية الحل، بل في تعقيد آليات التنفيذ في الوقت الذي تفرضه واشنطن للتنفيذ.

ويقدر الخبراء أن يكون سيناريو "الاحتواء التدريجي" هو الأكثر ترجيحا، فيما تظل الفصائل الرافضة عائقا رئيسا أمام أي تسوية شاملة.

تقديم: إلسي أبي عاصي

Published On 29/5/2026

المصدر: الجزيرة