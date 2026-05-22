لبنان بين الرهان على المفاوضات وخطر "تآكل الدولة"

انخرط لبنان في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل برعاية أمريكية، وفي الوقت نفسه أعلنت واشنطن عقوبات على أفراد من حزب الله وحركة أمل وضباط في الجيش، ويرى خبراء أن هذا المسار يهدف إلى تفكيك المقاومة.

واستعرض ضيوف حلقة (21 مايو/أيار 2026) من برنامج "سيناريوهات" ما وصفوه بالانقسامات العمودية الحادة بين رهان حزب الله على الصمود الميداني، وتطورات مفاوضات إيران وأمريكا في إسلام آباد من جهة، ورهان بيروت على التفاوض الذي لم يوقف اعتداءات إسرائيل بل زاد من وتيرتها من جهة أخرى.

وحذر ضيوف البرنامج من القياس على تجربتي عامي 2000 و2006 في ظل تغير كبير في معطيات الواقع الحالية، وتوقعوا 3 سيناريوهات:

تصعيد الحرب.

صدام لبناني داخلي.

انفراج مرتبط بالوضع في إيران.

وأجمع ضيوف البرنامج على أن الخطر الأكبر يكمن في التآكل السيادي والديموغرافي للدولة اللبنانية وسط تغوّل إسرائيلي مدعوم أمريكيا.

تقديم: إلسي أبي عاصي