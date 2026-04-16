العلاقات الخليجية الإيرانية بعد الحرب. ردع متبادل أم عودة للتفاهم؟

“تناولت حلقة من برنامج “سيناريوهات” تصاعد التوتر بين دول الخليج وإيران عقب حرب مدمرة قلبت موازين المنطقة، وطرحت تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين بين الردع والتعاون”.

ويحسب ضيوف حلقة سيناريوهات (2026/4/16) فإن الحرب الأميركية الإسرائيلية الإيرانية، عمّقت انعدام الثقة مع طهران، وفرضت إعادة صياغة العقيدة الأمنية الخليجية، وسط تباين في تفسير أسباب التصعيد.

وبينما اعتبر بعضهم أن الحل يكمن في احتواء إيران عبر التشبيك السياسي والاقتصادي، شدد آخرون على ضرورة تغيير سلوك طهران وبناء الثقة أولا.

وخلصت الحلقة إلى سيناريوهين رئيسيين: إما التوصل إلى تفاهمات توازن المصالح وتمنع الانفجار، أو الانزلاق إلى تصعيد أوسع قد يهدد استقرار المنطقة لعقود.

تقديم: محمد كريشان