"سيناريوهات" يستعرض تطورات العنف غير المسبوق ضد عرب مناطق 48

يعيش فلسطينيو الداخل (المناطق المحتلة عام 1948) أزمة أمنية غير مسبوقة بعد مقتل 252 شخصاً عام 2025، بمعدل جرائم قتل يفوق المجتمع اليهودي بـ15 ضعفاً.

وتكشف المعطيات التي تناولها برنامج "سيناريوهات" عن تواطؤ إسرائيلي واضح، حيث تبلغ نسبة نجاح الشرطة في حل الجرائم ضد العرب 15% فقط في مقابل 60% للجرائم ضد اليهود.

وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن معظم المجرمين متعاونون مع الشاباك ويتمتعون بالحصانة، فيما يشكل الجيش الإسرائيلي مصدر 80% من الأسلحة المستخدمة في الجرائم.

وتفجرت احتجاجات واسعة وصلت إلى تل أبيب بمشاركة 100 ألف متظاهر، بينما تدرس لجنة المتابعة العربية إضراباً عاماً لـ3 أيام وعصياناً مدنياً شاملاً، وربطت تقارير صحفية الأزمة بسياسة ممنهجة لتفكيك المجتمع الفلسطيني عبر نشر الجريمة والسلاح، في ظل عودة خطاب الترحيل إلى الأجندة الإسرائيلية بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.