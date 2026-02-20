في ظل الهجمة الإسرائيلية.. ما المصير الذي ينتظر السلطة الفلسطينية؟

تعيش السلطة الوطنية الفلسطينية أزمة وجودية غير مسبوقة، إذ تتعرض لحصار إسرائيلي مالي وعسكري وإداري خانق أفقدها 90% من قدرتها على أداء مهامها.

وتأتي قرارات إسرائيل بتسجيل أراضي المنطقة "ج" التي تمثل 61% من الضفة الغربية لتُعمّق هذا المأزق، فيما تُشير الأرقام إلى أن الملكية الفلسطينية تقلصت من 82% عام 1948 إلى أقل من 4% اليوم.

وقد ناقش برنامج "سيناريوهات" ثلاثة مآلات محتملة، وخلص المحللون إلى أن الأرجح هو استمرار الوضع مع تعمق الضعف، في حين دعا بعضهم إلى إعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية مظلةً جامعة، والانطلاق نحو انتخابات ديمقراطية تُعيد بناء الشرعية الفلسطينية من جديد.

تقديم: محمد كريشان