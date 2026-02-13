"سيناريوهات" يناقش خطط الناتو.. إصلاح من الداخل أم انفصال مكلف؟

تعيش العلاقة بين أوروبا وأمريكا أزمة ثقة غير مسبوقة في تاريخ حلف شمال الأطلسي، فدفعت سياسات الرئيس دونالد ترمب الضاغطة أوروبا لإعادة توزيع الأعباء الدفاعية.

وكشف استطلاع لموقع بوليتيكو أن أغلبية الكنديين والألمان والفرنسيين والبريطانيين لم يعودوا يرون واشنطن حليفا موثوقا.

وناقش خبراء خلال حلقة (2026/2/12) من برنامج "سيناريوهات" 3 فرضيات:

أولها بناء جيش أوروبي مستقل وهو بعيد المنال لصعوبات بنيوية وانقسامات داخلية.

ثانيها إعادة صياغة الدور الأوروبي داخل حلف الناتو وهو الأكثر واقعية.

ثالثها الرضوخ للشروط الأمريكية.

ويُجمع الخبراء على أن مستقبل القارة يكمن في بناء ركيزة أوروبية قوية داخل الناتو مع استثمار دفاعي يصل إلى 3% من الناتج المحلي، بينما تترقب الصين وروسيا هذه التحولات بارتياح.

تقديم: محمد كريشان