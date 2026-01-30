"سيناريوهات" يناقش مصير معتقلي تنظيم الدولة في العراق

تواجه قضية معتقلي تنظيم الدولة مأزقا قانونيا وإنسانيا معقدا مع قرار ترحيل 7 آلاف مقاتل و24 ألف امرأة وطفل من شمال شرقي سوريا إلى العراق.

وأوضح برنامج سيناريوهات أن الملف يواجه رفضا مستمرا من الدول الأوروبية لاستعادة مواطنيها من عناصر تنظيم الدولة، رغم مطالبات دولية متكررة منذ عام 2019، ما يحمّل العراق أعباء أمنية ومالية ضخمة دون ضمانات لحلول مستدامة.

وحذر خبراء من أن وصف وجود المعتقلين في العراق بالمؤقت يفتقر إلى المصداقية في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية من الدول الغربية، بينما تثير التجربة العراقية السابقة مع اقتحام السجون عام 2013 مخاوف من تكرار السيناريوهات الأمنية الكارثية.

وأكد المتحدثون أن الملف يتطلب مقاربة دولية شاملة تجمع بين العدالة الجنائية وإعادة الإدماج بدلا من الاكتفاء بالحلول العسكرية والأمنية.

تقديم: محمد كريشان