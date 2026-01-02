"سيناريوهات" يستعرض تطورات اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال

تعتبر خطوة الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال الانفصالي دولة مستقلة محاولة لإعادة رسم خرائط النفوذ في القرن الأفريقي ومنطقة البحر الأحمر.

وأثار قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية إدانة واسعة من الصومال والدول العربية والإسلامية والمنظمات الدولية.

ويرى محللون -خلال حلقة (2026/1/1) من برنامج "سيناريوهات"- أن إسرائيل تسعى إلى بناء موطئ قدم إستراتيجي قرب مضيق باب المندب لمواجهة النفوذ الإيراني والتركي، وربما لإقامة قواعد عسكرية وتهجير فلسطينيين من غزة.

وتواجه الخطوة رفضا من 20 دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في حين لم توفر الولايات المتحدة غطاء دوليا داعما رغم وجود ضغوط في الكونغرس.

ويحذر خبراء من أن الاعتراف قد يشجع حركات انفصالية أخرى ويحول اتفاقات إبراهيم إلى أداة لتفكيك المنطقة العربية.

تقديم: محمد كريشان