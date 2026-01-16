"سيناريوهات".. احتجاجات إيران بين الاحتواء والتصعيد الخارجي

تناول برنامج “سيناريوهات” الاحتجاجات الإيرانية التي اندلعت منذ 20 يوما وتحولت من مطالب اقتصادية إلى سياسية، ووصفت بالأوسع والأعنف حيث شملت أكثر من 100 مدينة وأسفرت عن سقوط أكثر من 2500 قتيل.

واختلف ضيوف الحلقة حول طبيعة الاحتجاجات، فبينما اعتبرها المسؤول الإيراني السابق محمد مهدي شريعتمدار نتيجة تدخل خارجي من الموساد والمخابرات الأميركية، رأى أستاذ الحوكمة في جامعة جورج تاون الدكتور دانيال برومبرغ أنها انتفاضة شباب غاضبين لأسباب مشروعة.

وتتفق أستاذة العلاقات الدولية بجامعة كامبريدج الدكتورة روكسان فرمان فرميان على إمكانية وجود عناصر خارجية لكنها أكدت نجاح النظام في الاحتواء.

وفي الوقت نفسه، لوّح الرئيس دونالد ترامب بالتدخل العسكري لكن دول المنطقة سعت لثنيه، واتفق الخبراء على إمكانية التفاوض بين طهران وواشنطن رغم الخلاف حول الشروط والتفاصيل.

