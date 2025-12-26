"سيناريوهات" يستعرض تداعيات سيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت والمهرة

أثارت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي في ديسمبر/كانون الأول الجاري على محافظتي حضرموت والمهرة شرقي اليمن تساؤلات المحللين حول التداعيات المتوقعة للعملية.

وتمثل حضرموت أكثر من ثلث مساحة اليمن وأكبر حاضنة للثروة النفطية، بينما تقع المهرة على الحدود مع سلطنة عمان.

وأصدرت السعودية بياناً طالبت فيه بانسحاب عاجل وسلس، بينما أكد مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي التزامهما بوحدة اليمن.

ويرى خبراء أن هذا التطور يهدد بتشظي اليمن ويعمق الانقسام، وأن المستفيد الأكبر هو جماعة أنصار الله (الحوثيون).

وتواجه المنطقة 3 سيناريوهات محتملة: تراجع المجلس تحت الضغوط، تسوية سياسية جديدة، أو تصعيد عسكري قد يتحول إلى مواجهة إقليمية.

بينما يؤكد مراقبون أن التوافق السعودي الإماراتي ضروري لمنع انزلاق اليمن نحو مزيد من الفوضى.

تقديم: محمد كريشان