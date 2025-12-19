"سيناريوهات" يستعرض جهود واشنطن للتوسط بين دمشق وتل أبيب

تُمثل التوغلات الإسرائيلية المتصاعدة في الجنوب السوري منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 محاولة لفرض واقع أمني جديد عبر السيطرة على مساحات تتجاوز 400 كيلومتر مربع.

وفي ظل هذا الواقع، تسعى الولايات المتحدة عبر مبعوثها توم براك للتوصل إلى ترتيبات أمنية بين دمشق وتل أبيب، رغم رفض إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة.

وتواجه المساعي الأميركية عقبات كبيرة، تتمثل في الطموحات الإسرائيلية التوسعية والوضع الداخلي لحكومة بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بينما تصر الحكومة السورية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي كشرط أساسي لأي اتفاق.

ويرى خبراء أن السيناريو الأرجح هو استمرار حالة اللا سلم واللا حرب، مع احتمال تصاعد المقاومة الشعبية في حال استمرت التوغلات الإسرائيلية.

تقديم: محمد كريشان