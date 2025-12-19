Israeli Army tanks take position on outside the Druze village of Majdal Shams near the buffer zone that separates the Israeli-annexed Golan Heights from the rest of Syria on December 9, 2024. - Israel's Foreign Minister Gideon Saar said on December 9 that his country's military takeover of the buffer zone along its border with Syria was a "limited and temporary step" after Prime Minister Benjamin Netanyahu announced the previous day that he had ordered the army to "take control" of the zone, following the fall of Syrian president Bashar al-Assad. (Photo by Menahem Kahana / AFP)
مدة الفيديو 49 دقيقة 22 ثانية 49:22
سيناريوهات

"سيناريوهات" يستعرض جهود واشنطن للتوسط بين دمشق وتل أبيب

تُمثل التوغلات الإسرائيلية المتصاعدة في الجنوب السوري منذ 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 محاولة لفرض واقع أمني جديد عبر السيطرة على مساحات تتجاوز 400 كيلومتر مربع.

 

وفي ظل هذا الواقع، تسعى الولايات المتحدة عبر مبعوثها توم براك للتوصل إلى ترتيبات أمنية بين دمشق وتل أبيب، رغم رفض إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة.

وتواجه المساعي الأميركية عقبات كبيرة، تتمثل في الطموحات الإسرائيلية التوسعية والوضع الداخلي لحكومة بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بينما تصر الحكومة السورية على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي كشرط أساسي لأي اتفاق.

ويرى خبراء أن السيناريو الأرجح هو استمرار حالة اللا سلم واللا حرب، مع احتمال تصاعد المقاومة الشعبية في حال استمرت التوغلات الإسرائيلية.

تقديم: محمد كريشان

Published On 19/12/2025
|
آخر تحديث: 01:42 (توقيت مكة)

حفظ

المصدر: الجزيرة