"سيناريوهات" يناقش دلالات القرار الأممي بشأن الصحراء الغربية

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا غير مسبوق بأغلبية 11 صوتا يشير لأول مرة إلى أن الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية قد يشكل الحل الأكثر جدوى للنزاع القائم منذ 5 عقود.

ويفتح هذا القرار تساؤلات محورية طرحها برنامج "سيناريوهات" مثل: هل يحرك المسار السياسي المتعثر، وهل تشكل الوساطة الأميركية بين المغرب والجزائر مفتاحا للحل؟ وتطفو المصالحة المغربية الجزائرية كسيناريو محتمل لتسريع الحل، مدعومة من الولايات المتحدة التي تراهن على تقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال الأشهر المقبلة. تقديم: محمد كريشان

