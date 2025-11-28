"سيناريوهات" يستعرض جهود واشنطن لإحلال السلام بين موسكو وكييف

تواصل واشنطن مساعيها لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وسط تباعد حاد بين موسكو وكييف بشأن خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ميدانيا، تسيطر روسيا على 20% من الأراضي الأوكرانية، في حين تقلصت الخطة الأميركية من 28 إلى 19 بندا، مع رفع سقف الجيش الأوكراني المسموح به من 600 ألف إلى 800 ألف جندي.

وتناول برنامج "سيناريوهات" مطالبة موسكو بالسيطرة على الأقاليم المحتلة وتقليص القوات الأوكرانية، ومنع توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو) شرقا، في حين ترفض كييف أي تنازلات إقليمية وتعتبر الخطة استسلاما.

من جهة أخرى، حُذفت بنود العفو عن جرائم الحرب والاعتراف الصريح بالأراضي المحتلة، في حين أُرجئت القضايا الحساسة لمفاوضات مباشرة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

