"سيناريوهات" يناقش مستقبل "قانون قيصر" بشأن سوريا

تُمثل المساعي الجارية في الكونغرس الأميركي لإلغاء قانون قيصر محورا رئيسيا للنقاش، في وقت لا تزال فيه الآثار المدمرة للعقوبات تثقل كاهل الشعب السوري وتعيق عملية إعادة الإعمار.

وتناول برنامج "سيناريوهات" أبرز الخيارات المستقبلية حول القانون، والتي تتراوح بين الإلغاء الكامل غير المشروط، والتمديد المؤقت للعقوبات، أو التعديل المشروط، في ظل انقسام حاد داخل الكونغرس. تقديم: محمد كريشان

