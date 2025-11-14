"سيناريوهات" يناقش مآلات التصعيد الإسرائيلي في لبنان

بوتيرة مكثفة وغير مسبوقة، تواصل إسرائيل غاراتها على مناطق واسعة في جنوب لبنان وبقاعه، زاعمة أن “حزب الله” يعيد بناء قدراته العسكرية.

ويزيد التصعيد الإسرائيلي الأعباء على الحكومة اللبنانية التي تجد نفسها بين مطرقة الضغوط الأميركية لنزع سلاح "حزب الله"، وسندان رفض الحزب التفاوض بشأن سلاحه ما دام هناك احتلال إسرائيلي للأراضي اللبنانية.

ويتساءل برنامج "سيناريوهات" عن مآلات هذه الأوضاع: هل تتجه نحو حرب إسرائيلية جديدة على لبنان مع انتهاء المهلة المحددة لنزع سلاح حزب الله، أم نحو حرب استنزاف إسرائيلية متواصلة ضد الحزب إلى حين حصول متغيرات داخلية وإقليمية أو دولية.

كما يرصد البرنامج فرص نجاح خيار التفاوض المحتمل مع إسرائيل في ظل مراهنة حكومة بنيامين نتنياهو على الخيار العسكري.

تقديم: محمد كريشان