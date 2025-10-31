"سيناريوهات" يناقش ضم الضفة الغربية في ظل خطوط أميركية حمراء

تشهد الضفة الغربية المحتلة وتيرة متسارعة من عمليات الضم الفعلي تهدد بحسم مصيرها بعيدا عن أي أفق سياسي لإقامة دولة فلسطينية مستقبلة، حيث تجاوز عدد المستوطنات 200 وعدد المستوطنين 700 ألف.

ويثير هذا الواقع تساؤلات حاسمة حول قدرة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إلزام إسرائيل بوقف الضم، وما إذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– سيمضي نحو مزيد من "الضم الصامت" ومدى فاعلية الاعترافات العالمية بالدولة الفلسطينية في تحقيق تسوية حقيقية.

وقد ناقش هذه القضايا برنامج "سيناريوهات" -الذي يقدمه محمد كريشان- مع خبراء ومحللين.