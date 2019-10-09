سيناريوهات
برنامج أسبوعي للتنبؤ السياسي يختار في كل حلقة حدثًا أو قضية مفتوحة، ويطرح ثلاثة سيناريوهات أو أكثر لمستقبلها، ثم يفحص شروط كل سيناريو، ويرجّح في نهاية الحلقة المسار الأكثر احتمالًا وفق الأدلة المتاحة. جدول البث الحي
2019393 حلقةحوارية
حلقات
- الحلقة • 393/39329/10/2026
مستقبل مقلق.. هل ينزلق الاقتصاد العالمي إلى ركود تضخمي ممتد؟
في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي حاصرت الأسواق المالية خلال عام 2026، تجد المؤسسات الكبرى والدول نفسها أمام مفترق طرق حاسم، بينما تتعدد القراءات التي تستشرف مستقبل منطقة الشرق الأوسط.
- الحلقة • 392/39322/10/2026
كيف تؤثر انتخابات البرازيل على التوازنات العالمية والقضية الفلسطينية؟
يقف مستقبل البرازيل أمام مفترق طرق تحدده الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الحالية، إذ يتجاذب التياران اليساري واليميني مصير الدولة، فلكل تيار رؤية ومشروع متناقضان كليا.
- الحلقة • 391/39316/10/2026
عام على اتفاق غزة.. هل يكرس الجمود خطة التهجير أم يدفع نحو الانفجار؟
بعد عام على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتعطل بنود المرحلة الثانية ولجنة إدارة القطاع (التكنوقراط)، وسط استمرار القصف الإسرائيلي، مما يضع المشهد أمام مسارات الجمود أو الانفجار.
- الحلقة • 390/3939/10/2026
لا نصر ولا مفاوضات.. محللون: هذا هو السبيل لوقف الحرب في السودان
لم يعد ممكنا حسم النزاع في السودان عسكريا بسبب تلقي طرفيْ القتال دعما خارجيا يجعلهما قادرين على مواصلة الحرب، بحسب مراقبين يرون أن وقف إطلاق النار يتطلب ضغطا أمريكيا حقيقيا على الأطراف كافة.
- الحلقة • 389/39324/9/2026
قمة ترمب وشي.. وفاق تكتيكي أم صفقة إستراتيجية؟
تتجه الأنظار إلى واشنطن مع انعقاد القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ، في استضافة ذات مظاهر بروتوكولية واستعراضية استثنائية لم تشهدها العاصمة الأمريكية منذ 6 عقود.
- الحلقة • 388/39318/9/2026
سباق الذكاء الاصطناعي.. حين تصبح السلامة كلفة للتفوق
تناقش حلقة “سيناريوهات” مفارقة سباق الذكاء الاصطناعي: الجميع يحذر من المخاطر، لكن الشركات والدول تخشى كلفة التباطؤ منفردة. وبين التنظيم والتحصين، تتحدد السيناريوهات قبل أن تفرضها صدمة كبرى في العالم.
- الحلقة • 387/39311/9/2026
بعد تآكل "جدار العزل".. هل بات اليمين المتطرف قدر أوروبا الجديد؟
في تطور غير مسبوق في تاريخ ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية، أحدث فوز حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف بانتخابات ولاية سكسونيا أنهالت زلزالا سياسيا تتخطى ارتداداته حدود الولاية الشرقية.
- الحلقة • 386/3934/9/2026
"سيناريوهات" يستعرض فرص اتفاق لجنة "4+4" في حل الأزمة الليبية
شكل اتفاق لجنة “4+4” الليبية بشأن الانتخابات منعطفا جديدا في الأزمة الليبية، حيث وُقّع في طرابلس برعاية أممية، وحدد الاتفاق مهلة 24 شهرا لإجراء الانتخابات.