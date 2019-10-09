البث الحي

سيناريوهات

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برنامج أسبوعي للتنبؤ السياسي يختار في كل حلقة حدثًا أو قضية مفتوحة، ويطرح ثلاثة سيناريوهات أو أكثر لمستقبلها، ثم يفحص شروط كل سيناريو، ويرجّح في نهاية الحلقة المسار الأكثر احتمالًا وفق الأدلة المتاحة. جدول البث الحي

2019393 حلقةحوارية

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