"موازين".. هل تعيد إسرائيل رسم الشرق الأوسط؟

ناقشت حلقة (6 مايو/أيار 2026) من برنامج “موازين” مساعي حكومة نتنياهو لإعادة هندسة الإقليم، وطرحت تساؤلا حول قدرة إسرائيل على رسم ملامح الشرق الأوسط الجديد بالقوة والتحالفات.”

وخلال الحلقة، كشف الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي أن الحرب هي تنفيذ لمخطط "إسرائيل الكبرى" لتحويلها إلى "وكيل إمبريالي" يسيطر على منابع الطاقة والممرات الدولية، كقناة "بن غوريون" البديلة للسويس والاستيلاء على غاز غزة.

وأوضح البرغوثي أن المشروع يهدف لتصفية الوجود الفلسطيني ديموغرافيا، وتحطيم القوى الإقليمية (إيران وتركيا)، وتطويق مصر إستراتيجيا ومائيا. كما حذر من اختراق السيادة والوعي العربي عبر برامج التجسس والتحالفات الأمنية، مؤكدا أن الصمود الأسطوري للفلسطينيين وانقلاب الرأي العام العالمي يضعان حدودا حاسمة للقوة الإسرائيلية تعجز عن تجاوزها.