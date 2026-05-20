"موازين".. هل تعيش سوريا الآن مرحلة هندسة الفراغ؟

ناقشت حلقة (20 مايو/أيار 2026) من برنامج “موازين” التحولات الكبرى في الجغرافيا السورية، وأسباب تحول الكيانات الموازية من فصائل ميدانية إلى أدوات لإضعاف الدولة، ودور إسرائيل في ذلك.

بعد إسقاط النظام المخلوع ونجاح الثورة، ظن كثيرون أن المعركة قد وضعت أوزارها في سوريا، لكن الحقيقة أن البلد انتقل إلى مرحلة أخطر وهي هندسة الفراغ، وهو الفراغ الذي تحاول إسرائيل استغلاله لبناء جغرافيا بديلة تخدم مصالحها الأمنية والاقتصادية.

وفي نظر الأكاديمي والباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور مروان قبلان، فإن الفراغ نشأ منذ مطلع عام 2012 عندما بدأ النظام المخلوع يتخلى عن أجزاء واسعة من البلاد، مشيرا إلى أن هذا النظام كان قبل الثورة يجد صعوبة في السيطرة على المناطق الريفية، وصار الأمر أوضح بعد الثورة.

وتخلى النظام المخلوع عن منطقة واسعة تشكل نحو ثلث مساحة سوريا، وتسمى مناطق شرق الفرات، وكانت تسيطر عليها حتى وقت قريب قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

غير أن السلطة الجديدة تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة بعد الثورة السورية من أن تستعيد السيطرة على مناطق مختلفة من سوريا، وشمل ذلك، بحسب قبلان، مناطق الشمال الشرقي التي كانت أصعب شيء بسبب وجود قسد فيها.

ويشير قبلان إلى أن المنطقة الوحيدة التي ربما تجد الحكومة صعوبة في العودة إليها هي منطقة السويداء، وعموما الجنوب السوري، لقربه من إسرائيل، التي تحاول التدخل في الشؤون الداخلية لسوريا.

ويلفت إلى أن هناك أخطاء ارتكبتها السلطة الجديدة خاصة في محافظة السويداء، لكن هناك موقف من فئة معينة داخل المحافظة رافضة للسلطة الجديدة منذ البداية لأنها كانت تراها سلطة متشددة لا تستطيع أن تتفاهم معها، ويشدد قبلان في السياق نفسه على أهمية المسار السياسي في سوريا، لأن "المكونات تريد أن تعرف دورها وحجمها في النظام الجديد".

وبشأن شكل النظام في سوريا، يدعو قبلان إلى حوار وطني يشمل القضايا كلها، أي ما هو شكل النظام السياسي الذي يريده السوريون؟ هل هو نظام مركزي؟ هل هو نظام لامركزي؟

إسرائيل وجدت الفرصة

وعن موضوع الهوية السورية، يقول الباحث إن سوريا ربما تعاني أكثر من غيرها في موضوع الهوية الوطنية، مذكّرًا في السياق ذاته بأن حزب البعث من عام 1963 حتى عام 2024، لم يتمكن من بناء هوية وطنية سورية تذوب فيها المكونات المجتمعية كلها.

ويعتبر أن العامل الخارجي مهم وأساسي لفهم الحالة السورية، وكان هذا العامل دائما يغذي النزعات الانفصالية والانقسامية منذ منتصف القرن الـ19.

ويرى أن العامل الأساسي الخارجي اليوم هو إسرائيل التي وجدت الفرصة السانحة لتقديم نفسها باعتبارها حاميا للمكون الدرزي، ويقول إن ما تقوم به إسرائيل اليوم هو امتداد لما قامت به القوى الاستعمارية السابقة، حيث تعتقد أن تفكيك الدول إلى هويات فرعية هو هدف أساسي لها، لذلك عندما سقط النظام المخلوع قامت على الفور بتدمير نحو 80% من القدرات العسكرية السورية.

ويذكر قبلان أن الهدف الإسرائيلي هو إضعاف المركز حتى تنفلت الأطراف، ويقول إن جدعون ساعر عندما كان وزيرًا للحرب كان هو مسؤول الملف السوري في مركز دراسات الأمن القومي في إسرائيل، وكانت كل فكرته تقوم على تجزئة سوريا وتقسيمها إلى كانتونات طائفية، وعندما تولى ساعر وزارة الخارجية حمل هذه الأفكار معه وبدأ يحاول تطبيقها.

وتستهدف إسرائيل تقسيم سوريا، كما كان هدفها تقسيم العراق، وهي تسعى اليوم إلى تفكيك إيران، لأنها ترتاح أكثر مع دول طوائف وإثنيات صغيرة، وفقا للمتحدث.

وعن الموقف الأمريكي الداعم للسلطة السورية، يقول ضيف برنامج "موازين" إن الولايات المتحدة ضبطت إسرائيل لأنها "تريد الاستقرار وتريد دولة قوية في المنطقة تستطيع أن تضبط حدودها ومجتمعاتها".