"الحلقات" ودورها في صناعة النخبة الحاكمة في إيران

في حلقة من برنامج “موازين”، قدّم علي سند قراءة معمّقة للمشهد السياسي الإيراني، مستضيفا الباحث المتخصص بالشأن الإيراني عبد القادر فايز، حيث تناول النقاش ما يُعرف بالحلقات السياسية في النظام الإيراني.

واستهل علي سند الحلقة بالإشارة إلى أن الصورة الشائعة عن النظام السياسي في إيران، التي تقوم على وجود مرشد أعلى وثنائية إصلاحيين ومحافظين، لا تعكس كامل التعقيد داخل الدولة، موضحا أن "هناك مناطق رمادية واسعة تعمل فيها ما يعرف بالحلقات، حيث تتشكل التحالفات وتصنع السياسات".

بدوره، أوضح عبد القادر فايز أن هذه الحلقات ليست أحزابا أو تيارات منظمة، بل شبكات نخبوية غير مكتوبة، قائلا إن "الحلقات ليست تيارا سياسيا ولا حزبا، بل تجمعات غير رسمية لنخب تلتقي حول أفكار مشتركة وتؤثر في مؤسسات الدولة".

وأضاف أن معظم القيادات السياسية في إيران، بما في ذلك رؤساء الجمهورية، هم في الأساس "نتاج هذه الحلقات أكثر من كونهم نتاج التيارات التقليدية".

وفي سياق تفكيك الخلفية الفكرية لهذه الحلقات، استعرض فايز تطور المصطلحات السياسية التي شكلت الهوية الإيرانية الحديثة، بدءا من "الدستورية" بعد ثورة 1905، مرورا بمفهوم "الجمهورية"، وصولا إلى "الإيرانية" و"الإسلامية"، ثم "الثورية" بعد عام 1979.

وأشار إلى أن نموذج "الجمهورية الإسلامية الإيرانية" جاء محصلة لهذه المسارات، موضحا أن "الثورة جمعت هذه المفاهيم في إطار واحد، لكنها فتحت الباب لاحقا أمام التمايز داخل النظام، ومن هنا نشأت فكرة الحلقات".

وأكد أن هذه الحلقات تعمل داخل النظام لا ضده، وتسعى للتأثير في سياساته الداخلية والخارجية دون السعي لإسقاطه.

صناعة القرار من خلف الكواليس

وتناول النقاش الدور العملي لهذه الحلقات في تشكيل القرار السياسي، حيث أشار فايز إلى أن بعضها يمتلك أذرعا إعلامية واقتصادية، بل وعلاقات داخل المؤسسة الدينية، ما يمنحها قدرة على التأثير العميق.

وقال إن "هذه الحلقات هي التي شكلت إيران كما نراها اليوم، سواء في الاتفاق النووي أو في صعود وسقوط رؤساء الجمهورية".

كما استعرض مثال "حلقة البدايات" التي برزت بعد الثورة، وضمّت شخصيات بارزة مثل علي خامنئي وهاشمي رفسنجاني، موضحا أنها لعبت دورا محوريا في إنهاء الحرب مع العراق، وتعديل الدستور، واختيار المرشد الأعلى بعد وفاة الخميني.

وأوضح فايز أن هذا التحول لا يمكن فهمه بمعزل عن نشوء "الحلقة الثانية" في مطلع تسعينيات القرن الماضي، وتحديدا عام 1991، مع نهاية الحرب العراقية الإيرانية وانهيار الاتحاد السوفيتي، حيث ظهرت "حلقة كيان" كمجموعة فكرية تمحورت حول مجلة "كيان" بقيادة المفكر عبد الكريم سروش.

وبيّن فايز أن هذه الحلقة تبنت مشروعا فكريا يقوم على إعادة تفسير الدين وفق متغيرات الزمن، عبر مفهوم "الدين الثابت والتفسير السيال"، ما أدى إلى طرح أفكار تتعلق بضرورة التوفيق بين الإسلام والديمقراطية، وتعزيز المجتمع المدني، وتقليص مرجعية الدين في السياسة. وأشار إلى أن هذه الطروحات أدخلت الحلقة في صدام مباشر مع بنية النظام، خاصة مع نظرية "ولاية الفقيه"، التي تعتبر المرجعية العليا في تفسير الدين والسياسة.

وأضاف أن أفكار "كيان" انتشرت بشكل واسع داخل الجامعات، وأسهمت في تشكيل التيار الإصلاحي، الذي تجسد لاحقا في وصول محمد خاتمي إلى الرئاسة بدعم من الحركات الطلابية، فيما وضعت هذه الحلقة حدا لهيمنة "حلقة البدايات" على المشهد السياسي.

الاغتيالات والصدام.. كلفة التغيير الفكري

وفي معرض الحديث عن تداعيات صعود "حلقة كيان"، كشف فايز أن هذه المرحلة شهدت توترات أمنية حادة، تمثلت في سلسلة اغتيالات استهدفت شخصيات فكرية وإعلامية مرتبطة بأفكار الحلقة، فيما عُرف بـ"الاغتيالات الزنجيرية".

وأوضح أن من أبرز تلك الحوادث محاولة اغتيال سعيد حجاريان، أحد رموز الحلقة، والتي فشلت لكنها تركته مقعدا، إلى جانب اغتيالات أخرى طالت نخبة من المفكرين والفنانين والصحفيين.

وأشار إلى أن الاتهامات في هذه العمليات طالت عناصر داخل وزارة الاستخبارات، وعلى رأسهم الضابط سعيد إمامي، الذي قُدم بوصفه المسؤول الرئيسي، قبل أن تنتهي القضية بوفاته داخل السجن في ظروف غامضة.

وأكد فايز أن هذه التطورات أدت إلى قمع "حلقة كيان" وخروج عدد من رموزها إلى خارج البلاد، لكنه شدد على أن تأثيرها الفكري استمر، خاصة في تشكيل التيار الإصلاحي الذي تبنى لاحقا شعارات مثل "حوار الحضارات" والانفتاح على الغرب خلال عهد خاتمي.

ومع انتهاء عهد خاتمي، انتقل المشهد السياسي إلى مرحلة جديدة مع صعود محمود أحمدي نجاد، الذي وصفه فايز بأنه نتاج "حلقة أردبيل/أرومية"، وهي حلقة مختلفة جذريا عن سابقاتها، إذ لم تنشأ من النخبة السياسية أو الفكرية، بل من هامش النظام.

وأوضح أن أحمدي نجاد، الذي كان محافظا لمدينة أردبيل في التسعينيات، بدأ بتشكيل شبكة من المقربين مثل إسفنديار رحيم مشائي وحميد بقائي، لتطوير خطاب مضاد لتيار "كيان"، قائم على الشعبوية والعدالة الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه الحلقة ركزت على الأرياف والطبقات المهمشة، ونجحت في كسب دعم شعبي واسع، ما مهد لوصول أحمدي نجاد إلى رئاسة بلدية طهران ثم إلى رئاسة الجمهورية، في مفاجأة لم تكن متوقعة حتى من قبل وسائل الإعلام.

وأضاف أن هذه المرحلة شهدت دخول مفهوم "الشعبوية" إلى السياسة الإيرانية، عبر شعارات مثل "توزيع عائدات النفط على الشعب"، لكنها في المقابل أدت إلى انسداد سياسي وأزمات داخلية وخارجية، خاصة مع نهاية الولاية الثانية لأحمدي نجاد.

الحركة الخضراء.. لحظة الانفجار

وفي عام 2009، بلغت الأزمة ذروتها مع اندلاع الاحتجاجات المعروفة بـ"الحركة الخضراء"، عقب اتهامات بتزوير الانتخابات التي فاز فيها أحمدي نجاد بولاية ثانية.

وبيّن فايز أن هذه الحركة قادها مير حسين موسوي، الذي كان جزءا من "حلقة البدايات" وتأثر لاحقا بأفكار "كيان"، ما يعكس طبيعة التنقل بين الحلقات داخل النظام الإيراني.

وأوضح أن هذه المرحلة دفعت النظام إلى إعادة التفكير في إدارة الملف السياسي، حيث جرت اتصالات سرية مع الولايات المتحدة بوساطة عمانية، دون علم الرئيس أحمدي نجاد، في مؤشر على تصدع داخل مراكز القرار.

وفي سياق إعادة ترتيب المشهد، أشار فايز إلى ظهور "حلقة نياوران"، بقيادة حسن روحاني، كحلقة تكنوقراطية ركزت على معالجة الأزمات الاقتصادية والانفتاح الخارجي.

وأضاف أن هذه الحلقة تحالفت مع "حلقة نيويورك"، المرتبطة بمحمد جواد ظريف، التي وفرت فهما عميقا للولايات المتحدة، ما مهد للتوصل إلى الاتفاق النووي.

وأكد أن هذا التحالف مثّل ذروة التنسيق بين الحلقات السياسية، حيث جمع بين الخبرة التقنية والرؤية الدبلوماسية، وأنتج أحد أبرز التحولات في السياسة الخارجية الإيرانية.

تفكك الحلقات.. مرحلة ما بعد الحرب

واختتم فايز تحليله بالإشارة إلى أن سقوط طائرة الرئيس إبراهيم رئيسي وما تبعه من تغيرات سياسية، أدى إلى تراجع تأثير الحلقات التقليدية، مع وصول مسعود بزشكيان إلى الرئاسة دون أن يكون نتاجا لحلقة واضحة.

وأضاف أن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول وما تبعها من تصعيد إقليمي أدخلت إيران في مرحلة جديدة، لم تعد فيها الحلقات قادرة على توجيه المشهد كما في السابق، حيث بات القرار متركزا بشكل أكبر حول القيادة العليا.

وأشار إلى أن هذه المرحلة شهدت أيضا صعود تأثير "حلقة حبيب"، التي ارتبطت بدعم صعود مجتبى خامنئي، في تطور يعكس استمرار دور الحلقات، لكن بأشكال جديدة أكثر ارتباطا ببنية السلطة العليا في البلاد.