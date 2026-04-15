دروس الحرب.. هل يحتاج الخليج لإعادة تقييم تحالفه مع أمريكا؟

أبرزت حلقة (2026/4/15) من برنامج “موازين” على شاشة الجزيرة تداعيات الحرب الجارية في المنطقة على طبيعة العلاقات الخليجية الأمريكية، وسط تساؤلات متزايدة عن مستقبل هذه الشراكة وحدودها.

وأكد أستاذ العلوم السياسية وخبير الشؤون الأمريكية الدكتور عبد الله الشايجي أن منطقة الخليج لا تزال تمثل أهمية حيوية في الإستراتيجية الأمريكية نظرا لدورها المحوري في تأمين الطاقة العالمية.

وأوضح أن الأهمية الإستراتيجية لمنطقة الخليج تنبع من دورها المركزي في إمدادات الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن دوله تنتج نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط، إلى جانب مساهمة كبيرة في سوق الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يرسخ مكانتها بوصفها منطقة محورية في حسابات القوى الكبرى رغم التحولات الجارية.

وفي المقابل، أشار الشايجي إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولا في بوصلة السياسة الأمريكية نحو آسيا، مع صعود الصين وتراجع الاعتماد على نفط الشرق الأوسط.

وأوضح أن ما تُعرف بـ"الاستدارة نحو آسيا" أدت إلى تخفيض أهمية الخليج نسبيا، مضيفا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب سرّعت هذا التوجه، ودفعت المنطقة إلى مواجهة تداعيات قرارات غير محسوبة.

إعادة تقييم الشراكة

وانتقد الشايجي بشدة طريقة إدارة الحرب، معتبرا أنها تفتقر إلى التخطيط والتنسيق مع الحلفاء، ومشددا على أنها "حرب غير ضرورية" ألحقت أضرارا كبيرة بدول الخليج.

وفي ما يتعلق بمستقبل العلاقة، دعا الشايجي إلى إعادة تقييم الشراكة مع واشنطن، وعدم الاعتماد الكامل عليها، مع تأكيد ضرورة تنويع التحالفات وبناء قدرات ذاتية.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب علاقة "أكثر ندية" تقوم على الشراكة لا التبعية، بالتوازي مع تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وأكد أهمية تطوير الصناعات الدفاعية الخليجية وتقليل الاعتماد على السلاح الأمريكي، لافتا إلى أن طبيعة الحروب الحديثة، خاصة الحروب الهجينة والمسيرات، تفرض بناء قدرات محلية متقدمة.

وبيّن الدكتور عبد الله الشايجي أن التجربة الأخيرة أظهرت قدرة دول الخليج على التصدي للهجمات، لكنها كشفت أيضا عن الحاجة إلى تطوير منظومات دفاعية أكثر كفاءة واستقلالية.