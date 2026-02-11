باحث سياسي: هكذا فقدت إسرائيل شرعيتها الأخلاقية في الغرب

رصد المدير التنفيذي لمؤسسة “أمريكيون من أجل العدالة في فلسطين” أسامة أبو أرشيد تحولات عميقة بالرأي العام الغربي ضد إسرائيل، مؤكدا أن شرعيتها الأخلاقية نُزعت فعليا وأن تصدعات تضرب الحزبين الأمريكيين.

نُزعت الشرعية الأخلاقية عن إسرائيل فعليا في نظر العالم، وباتت التحولات في الرأي العام الغربي تشكل خطرا وجوديا على مستقبلها "كدولة"، في وقت تعجز فيه حكومة نتنياهو عن استدراك التدهور المتسارع في سمعتها الدولية.

وجاءت هذه التقديرات على لسان المدير التنفيذي لمؤسسة "أمريكيون من أجل العدالة في فلسطين" الدكتور أسامة أبو أرشيد، خلال حلقة من برنامج "موازين" بتاريخ 2026/2/11، تناولت بالتحليل المعمّق التحولات التي طرأت على صورة إسرائيل في الوعي الغربي بعد الحرب على غزة.

ورصد أبو أرشيد تصدعات عميقة داخل الحزبين الأمريكيين في ما يخص دعم إسرائيل. وكشف أن 79% من القاعدة الديمقراطية باتت تنظر بسلبية لإسرائيل، مشيرا إلى أن نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس اعترفت في كتابها بأن موقف إدارة بايدن من حرب غزة كان أحد أسباب خسارتها الانتخابات الرئاسية عام 2024.

وعلى صعيد الحزب الجمهوري، أبرز أبو أرشيد ظهور أصوات معارضة داخل حركة "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا" المعروفة اختصارا بـ"ماغا" نفسها، مستشهدا بمواقف الإعلامي تاكر كارلسون والمؤثرة كانديس أوينز والمستشار السابق لترمب ستيف بانون وعضو الكونغرس مارجوري تايلور غرين، الذين باتوا يطرحون سؤالا جوهريا: هل هي أمريكا أولا أم إسرائيل أولا؟

وسلّط الضوء على حملات شعبية تواجه أبرز الداعمين الجمهوريين لإسرائيل مثل عضوي مجلس الشيوخ تيد كروز وليندسي غراهام ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، حيث تتساءل قواعد "ماغا" فيما إذا كان ولاء هؤلاء لأمريكا أم لإسرائيل.

أوروبا تتحول ضد إسرائيل

وفي إطار التحولات الأوروبية، عرض أبو أرشيد أرقاما لافتة تُظهر أن نسبة التأييد لإسرائيل في 6 دول أوروبية كبرى تتراوح بين 13 و21% فقط، في حين تنظر نسبة تتراوح بين 63 و70% من مواطني بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والدانمارك بسلبية تجاه إسرائيل.

وفسّر هذا التحول الأوروبي بعدة عوامل متشابكة، أبرزها حجم "الجريمة" المنقولة بالبث المباشر من غزة، وتنامي حركات العدالة الاجتماعية المناهضة للإرث الاستعماري، وتراجع تأثير ورقة "الهولوكوست" على الأجيال الجديدة خاصة "جيل زد" -الأفراد المولودين ما بين منتصف تسعينيات القرن الـ20 وبداية العقد الثاني من القرن الـ21- الذي نشأ على قيم نزع الاستعمار في الجامعات الغربية.

ومن جهة أخرى، كشف أبو أرشيد عن حجم الجهود الإسرائيلية للسيطرة على الفضاء الرقمي، مستشهدا بتصريح بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية– نفسه بأن إسرائيل في طريقها للسيطرة على تيك توك في أمريكا، وباستثمار وزارة الخارجية الإسرائيلية 145 مليون دولار في المؤثرين الغربيين، فضلا عن توظيف أداة "كناري ميشن" -التي تنشر على موقعها الإلكتروني على الإنترنت ملفات شخصية للمؤسسات والطلاب والأكاديميين الذين ينتقدون إسرائيل- لاغتيال سمعة كل من يعارض إسرائيل.

وعلى المستوى الإسرائيلي الداخلي، أشار أبو أرشيد إلى أن قيادات إسرائيلية سابقة مثل زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد وزعيم حزب "معسكر" الدولة الإسرائيلي المعارض بيني غانتس ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت ورئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك يعتبرون حكومة نتنياهو هي الأخطر في تاريخ إسرائيل، لأنها دمّرت بصلافتها وفجاجتها ما يصفوه بـ"الماركة الإسرائيلية"، لافتا إلى أنهم لا يعترضون على الممارسات بقدر اعتراضهم على أسلوب تنفيذها المكشوف.

ودعا أبو أرشيد أنصار الحق الفلسطيني إلى استثمار اللحظة التاريخية عبر تعميق نهج "التقاطعية" مع حركات العدالة الاجتماعية العالمية، واستقطاب الكفاءات التقنية التي استقالت من شركات التكنولوجيا الكبرى احتجاجا على دعمها لإسرائيل، محذرا من أن كسب "جيل زد" لا يعني تلقائيا كسب "جيل ألفا" -المولود بين عامي 2010 و2025- القادم دون تطوير أدوات جديدة لمواجهة محاولات إعادة صياغة الخوارزميات ومحو الذاكرة الرقمية.