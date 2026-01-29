فهمي هويدي: حسنين هيكل لم يكن بوقا لعبد الناصر ولا منافقا لكنه أخطأ

يرى الكاتب والمفكر المصري فهمي هويدي أن البيئة السياسية تضغط على البيئة الثقافية في العالم العربي، والدليل على ذلك أن صوت المظاهرات يُسمع في أوروبا ولا يُسمع في العالم العربي.

وسلطت حلقة (2026/1/28) من برنامج "موازين" الضوء على تحولات المثقفين في العالم العربي، وعلاقتهم بالسلطة الحاكمة، إضافة إلى دورهم في المجتمع، خاصة وقت الأزمات.

ويتقن قطاع عريض من النخب والمثقفين في العالم العربي مهارة التحول والتقلب، فتراهم في مهد التغيير ألد خصوم هذا الحراك، فإذا نضجت ثمار الثورة وحان قطافها، تحولوا إلى ثوريين يرفعون شعاراتها.

وبسبب هذا الصنف من المثقفين، يعتقد هويدي أن هناك حاجة في ظل الظروف الحالية في العالم العربي إلى وضوح وتوازن في رؤية المثقفين، وحاجة إلى أشخاص يفهمون ما يجري من مختلف الزوايا.

ويشدد هويدي على أهمية توفر الحرية في العالم العربي، لكي يفهم الناس الحقيقة كما هي دون تزييف وبأمانة أخلاقية ومعرفية، ويؤكد أيضا دور المثقف والمناخ العام والبيئة الثقافية، ويقول إن "هناك بيئات مجتمعية تستخلص من الناس أفضل ما فيهم، وفي بيئات تستخلص من الناس أسوأ ما فيهم"، ولذلك يجب الانتباه إلى البيئات التي ينمو فيها المثقف.

وحين تضعف المجتمعات تتحلل رؤاها الفكرية والثقافية والحضارية، ولكن في أجواء الحرية الديمقراطية تتاح الفرصة للجميع كي يصححوا أفكارهم أو يغيروها، كما يقول هويدي، الذي يرى أن إحدى المشكلات الكبرى في التجربة المصرية بعد ثورة يوليو/تموز هي أن "السلطة قويت وضعُف المجتمع"، أي أن المجتمع كان يعبر عن نفسه بوسائل كثيرة منها الأحزاب والأوقاف، وما يسمى بالمجتمع المدني.

ويشير إلى أن الأوقاف مثلا أُلغيت عندما قويت السلطة، رغم أن المصريين كانوا يقاومون الاحتلال البريطاني عن طريق الأوقاف.

والمثقف، في نظر الكاتب والمفكر المصري، هو الذي يكون مستقلا في رأيه وينتمي إلى مجتمعه وضميره وقيمه الأساسية، ولا ينتمي إلى تيار سياسي أو إلى أيديولوجيات معينة، وهو الذي تكون علاقته برأس الدولة علاقة حوار، لا علاقة تبعية، فمثلا الإعلامي والكاتب محمد حسنين هيكل "لم يكن بوقا، بل كان محبا للرئيس الراحل جمال عبد الناصر ومقتنعا به"، والدليل أنه لم يقتنع بمن جاء بعده -في إشارة أنور السادات– وكان مصيره الاعتقال.

ويشير هويدي أيضا إلى أن هيكل لم يكن منافقا، ولكنه أخطأ في أشياء ولم تتح له فرصة تصحيحها.

ويربط هويدي التحولات في مواقف بعض المثقفين والمفكرين بمناخ الحرية، الذي يتيح -حسبه- للمثقف أو غيره أن يراجع نفسه وأفكاره، فإما ينتقل إلى موقف آخر أو يظل على موقفه.

العرب في نوم طويل

وينتقد الكاتب والمفكر المصري -في حديثه لبرنامج "موازين"- الأنظمة العربية التي لا تسمح بسماع أصوات شعوبها، ويقول "نحن في العالم العربي لا نسمع أصوات المجتمعات، نحن نسمع أصوات الحكام وأهل القرار"، ويؤكد أهمية أن يختار الناس من يمارسون من خلالهم حقهم في التعبير والموافقة والرفض.

ويحذر من أن "تجفيف منابع الحيوية والتفكير في المجتمع ضار وتأثيراته ستكون على الأجيال الذين ولدوا ولم يروا مذاقا ولا ضوءا للحريات".

ويتطرق أيضا إلى التهميش الذي يعانيه العالم العربي، ويذكر في السياق ذاته أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لم يذكر العرب ولا الفلسطينيين، وانشغل فقط بالمعتقلين أو الأسرى الإسرائيليين، وبترويج الأكاذيب على الفلسطينيين بأنهم قطّعوا أطفالا إسرائيليين، ورغم أن أكثر من 100 ألف تم اعتقالهم أو دُفنوا، لم يرد ذكرهم على لسان رئيس أقوى دولة في العالم.

وفي حين تتظاهر الشعوب في أوروبا أو في نيوزيلندا وفي غيرهما من دول العالم ضد إسرائيل، لا تعلو مثل هذه الأصوات في العالم العربي، ويقول هويدي إن القبضة الحديدية للأنظمة صادرت الأنشطة.

ويبدي الكاتب والمفكر المصري حسرته على العالم العربي الذي يعيش حالة نوم طويلة ولا يستيقظ، في الوقت الذي تستيقظ فيه أوروبا ويتغير العالم كله، متسائلا "لماذا اليقظة متأخرة في بلادنا؟ النوم طويل والليل طويل".