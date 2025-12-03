أحمد الطيبي: إسرائيل تأثرت سلبا بطوفان الأقصى ومجتمعها تفكك بشكل غير مسبوق

يرى الدكتور أحمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير في الداخل الفلسطيني والنائب العربي في الكنيست، أن إسرائيل تأثرت سلبا بعملية طوفان الأقصى، وأن المجتمع الإسرائيلي تعرض لشرخ غير مسبوق.

وتناولت حلقة (2025/12/3) من برنامج "موازين" المشهد الإسرائيلي من الداخل، والتحديات التي يواجهها المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل، وخاصة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبحسب الطيبي، فقد أثرت عملية طوفان الأقصى بالسلب على بنية المجتمع الإسرائيلي خصوصا فيما يتعلق بالهجرة العكسية، إذ إنه في عام 2024 قرر 84 ألف شخص مغادرة إسرائيل بشكل نهائي، وكان هؤلاء من النخبة، من أطباء مرموقين ومهندسين وأصحاب رؤوس أموال، الذين نقلوا أموالهم إلى الخارج في بداية الانقلاب القضائي، والبعض غادر ما بعد العدوان على غزة.

ولم يعد من المهاجرين سوى قلة قليلة -كما يقول الطيبي- من المعسكر الليبرالي المعادي لليمين ولرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذين يقولون إن نتنياهو يقود إسرائيل إلى التهلكة.

وقبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كانت إسرائيل دولة عنصرية، وبقيت كذلك بعد هذا التاريخ، بل إنها أصبحت فاشية وتمارس التمييز العنصري تجاه الفلسطينيين وتحتل أراضيهم في الضفة الغربية.

ولم يقتصر الأمر على النخبة الحاكمة في ممارسة الفاشية، بحسب الطيبي، بل إن المجتمع الإسرائيلي تحوّل إلى الفاشية بعد السابع من أكتوبر، حيث أصبح يدعو إلى الانتقام من الفلسطينيين وتهجريهم وإبادتهم، و"لولا موقف غالبية المجتمع الإسرائيلي لما تمكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته من قتل أكثر من 18 ألف طفل فلسطيني".

ولكن اللافت أن تطورا حصل على مستوى الرأي العام الإسرائيلي، حيث عارض كثيرون الحرب وتحدثوا عن صور الأطفال المجوعين وعدد الأطفال الذين استشهدوا، وكان هؤلاء جزءا من الشريحة الليبرالية في المجتمع الإسرائيلي، كما يوضح ضيف برنامج "موازين".

تفكك غير مسبوق

ومن جهة أخرى، شهد المجتمع الإسرائيلي شرخا غير مسبوق بعد السابع من أكتوبر على المستويات الاجتماعية والفكرية واليومية، فقد "انقسمت إسرائيل إلى دولتين: دولة "يهودا" التي أساسها المستوطنون (كوزيري المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير) ودولة "تل أبيب"، يقول الطيبي.

يذكر أن المجتمع الإسرائيلي هو مجتمع مفكك من الناحية العرقية، فهناك الأشكناز والسفارديم والشرقيون والإثيوبيون والعرب أيضا. ومن الناحية السياسية هناك الصهيونية الدينية والعلمانيون والليبراليون.

غير أن كلمة "مفكك" هي مع وقف التنفيذ، بحسب عضو الكنيست، لأن "المجتمع الإسرائيلي عادة ومع كل فروقاته وتناقضه يتوحد أمام عدو خارجي"، رغم أن الفروقات والتناقضات تعود إلى الظهور مجددا على السطح.

كما تعرف السياسة الإسرائيلية تفاوتا طبقيا، ويوضح الطيبي أن هذا التفاوت حاضر بقوة ويبرز على السطح أحيانا بين اليهود الشرقيين واليهود الأشكناز، والسبب هو أن اليهود الشرقيين حقدوا تاريخيا على تعامل قيادات إسرائيل الأشكنازية الغربية الأوروبية مع الشرقيين عندما هاجروا إلى إسرائيل، حيث تعاملوا معهم بشكل فوقي وعنصري.

يذكر أن نتنياهو أشكنازي لكن غالبية مؤيديه من اليهود الشرقيين الذين يصوتون لحزب الليكود، ويعود ذلك لكون نتنياهو استمر على نهج رئيس الوزراء الأسبق مناحيم بيغن الذي احتوى اليهود الشرقيين.

ومن جهة أخرى، يصف عضو الكنيست نتنياهو بأنه "أكذب سياسي في التاريخ المعاصر كما يقولون"، وهناك تسجيل لسموتريتش يقول فيه إن "نتنياهو كذاب ابن كذاب"، لكنه -أي سموتريتش- يتفق مع نتنياهو ويعد الوزير الأكثر تأثيرا على حكومته.

ورغم وصفه بالكذب، يقول الطيبي إن "نتنياهو سياسي ذكي حزبيا وسياسيا، ولكن هذا يؤشر على بؤس من أمامه ومن حوله، وفشلهم الذريع في أن يؤسسوا لحالة تواجهه، فأمامه معارضة مفككة"، ورغم كل ذلك إذا جرت الانتخابات اليوم فسيخسرها نتنياهو، ولذلك لم يرغب في إنهاء الحرب على قطاع غزة، وسموتريتش وبن غفير يهدداه بأنهما سيسقطان الحكومة إذا أوقف الحرب.

وسموتريتش هو أيديولوجي يميني فاشي، يدعم إلى جانب بن غفير وآخرين المستوطنين الإرهابيين الذين يعتدون على البلدات الفلسطينية في الضفة، ويحرقون ويقتلون ويقتلعون، ويقول الطيبي إن هؤلاء يستغلون السابع من أكتوبر من أجل تنفيذ مآرب تاريخية سابقة طُرحت في الماضي، وسموتريتش طرح "مشروع الإخضاع للشعب الفلسطيني" قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 بمدة طويلة، ويعمل على تنفيذه الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

مداهمات واعتقالات للعرب

وعن المجتمع العربي داخل إسرائيل، يقول عضو الكنيست إنه بعد 7 أكتوبر تم اعتقال المئات منهم بسبب تعاطف إنساني ووطني مع أطفال غزة. من كتب "ستوري" أو "بوست" أو عبر عن موقف تداهم شرطة بن غفير منزله الساعة 3 صباحا وتعتقله وتقدمه للمحاكمة، كما خسر العشرات أعمالهم بسبب موقف إنساني في بداية هذا الحرب.

ويعرب ضيف برنامج "موازين" عن أمله في أن ينتهي ما وصفه بكابوس حكومة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية القادمة، ويتابع "واجب علينا كقوى سياسية وأحزاب عربية أن نتوحد في قائمة مشتركة تساعد في رفع نسبة التصويت القادمة، وإذا حصلنا على 15 أو 16 مقعدا نكون بذلك قطعنا الطريق على نتنياهو، سموتريتش، بن غفير ليصلوا إلى سدة الحكم".